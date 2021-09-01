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МИД: Грузия не свернет с пути реформ
МИД: Грузия не свернет с пути реформ
Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани признал, что у правительства Грузии и Евросоюза разное восприятие проводимых в стране реформ 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T16:33+0400
2021-09-01T16:33+0400
2021-09-01T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Процесс реформирования, в том числе системы правосудия, продолжается и Грузия не отказывается от взятых на себя обязательств, говорится в заявлении МИД Грузии. Накануне представитель ЕС Джулиен Крамп высказал претензии к процессу судебной реформы в Грузии, отметив, что правительство не полностью учло все рекомендации Венецианской комиссии. Кроме того представитель Евросоюза отметил, что обязательства ЕС по поводу помощи Грузии будут напрямую зависеть от осуществленных в стране реформ.В то же время глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что большую часть рекомендаций Венецианской комиссии Грузия выполнила."Большую часть рекомендации Венецианской комиссии Грузия выполнила, но тут у нас с Евросоюзом появилась разница в восприятии этих реформ. ЕС считает, что этого недостаточно. Мы продолжим в будущем реформы", - сказал Залкалиани.Он заверил, что Грузия обязательно выполнит все обязательства.Глава МИД подчеркнул, что курс Грузии останется неизменным и страна выполнит все взятые обязательства.Причиной недовольства ЕС послужил отбор судей парламентом Грузии летом этого года, несмотря на призывы ЕС и других международных организаций отложить этот процесс до реформы Высшего совета юстиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, судебная реформа, грузия - ес
МИД: Грузия не свернет с пути реформ
Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани признал, что у правительства Грузии и Евросоюза разное восприятие проводимых в стране реформ
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Процесс реформирования, в том числе системы правосудия, продолжается и Грузия не отказывается от взятых на себя обязательств, говорится в заявлении МИД Грузии.
Накануне представитель ЕС Джулиен Крамп высказал претензии к процессу судебной реформы в Грузии, отметив, что правительство не полностью учло все рекомендации Венецианской комиссии. Кроме того представитель Евросоюза отметил, что обязательства ЕС по поводу помощи Грузии будут напрямую зависеть от осуществленных в стране реформ.
"В судебной системе до сегодняшнего дня было осуществлено четыре волны реформ, и этот процесс не остановлен и не завершен. Реформы продолжаются, и уже к весне 2022 года у нас должна быть полноценная система, о которой велись переговоры с европейскими партнерами, это обязательство Грузии", - говорится в заявлении МИД.
В то же время глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что большую часть рекомендаций Венецианской комиссии Грузия выполнила.
"Большую часть рекомендации Венецианской комиссии Грузия выполнила, но тут у нас с Евросоюзом появилась разница в восприятии этих реформ. ЕС считает, что этого недостаточно. Мы продолжим в будущем реформы", - сказал Залкалиани.
Он заверил, что Грузия обязательно выполнит все обязательства.
"Судебная реформа исходит из тяжелого наследия, которое досталось нашей власти. Мы сделали многое за девять лет, процесс продолжается, и мы обязательно достигнем того уровня, который будет приемлем для наших европейских партнеров", - сказал Залкалиани.
Давид Залкалиани
министр иностранных дел Грузии
Глава МИД подчеркнул, что курс Грузии останется неизменным и страна выполнит все взятые обязательства.
Причиной недовольства ЕС послужил отбор судей парламентом Грузии летом этого года, несмотря на призывы ЕС и других международных организаций отложить этот процесс до реформы Высшего совета юстиции.
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