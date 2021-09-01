https://sputnik-georgia.ru/20210901/minkultury-gruzii-futbolnyy-match-ne-oznachaet-priznaniya-nezavisimosti-kosovo-259221091.html

Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово

Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово

В Батуми 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сборная Грузии встретится со сборной Косово 01.09.2021, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

футбол

косово

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Футбольный матч Грузия-Косово в Батуми не означает признание Грузией независимости Косово, говорится в заявлении Министерства культуры, молодежи и спорта.Национальная команда Грузии по футболу проведет в Батуми отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Косово 2 сентября.На сегодняшний день независимость Косово от Сербии признают 104 государства из 193 членов ООН.Для Грузии вопрос признания независимости той или иной территории достаточно болезненный с учетом ее территориальных проблем.Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/gruziya--kosovo-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259218136.html

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