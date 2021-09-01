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Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово
Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово
В Батуми 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сборная Грузии встретится со сборной Косово 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T18:23+0400
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спорт
грузия
футбол
косово
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Футбольный матч Грузия-Косово в Батуми не означает признание Грузией независимости Косово, говорится в заявлении Министерства культуры, молодежи и спорта.Национальная команда Грузии по футболу проведет в Батуми отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Косово 2 сентября.На сегодняшний день независимость Косово от Сербии признают 104 государства из 193 членов ООН.Для Грузии вопрос признания независимости той или иной территории достаточно болезненный с учетом ее территориальных проблем.Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/gruziya--kosovo-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259218136.html
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спорт, грузия, футбол, косово

Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово

18:23 01.09.2021
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© Sputnik / Seyran Baroyan Новый футбольный стадион в Батуми международного класса - футбольное поле и зрительские трибуны
Новый футбольный стадион в Батуми международного класса - футбольное поле и зрительские трибуны - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
В Батуми 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сборная Грузии встретится со сборной Косово
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Футбольный матч Грузия-Косово в Батуми не означает признание Грузией независимости Косово, говорится в заявлении Министерства культуры, молодежи и спорта.
Национальная команда Грузии по футболу проведет в Батуми отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Косово 2 сентября.
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Грузия – Косово: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
16:02
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"Проводимое в Батуми спортивное мероприятие никак не связано с какой-либо формой признания Косово как независимого государства. Обязательство проведения этого матча квалификационного этапа накладывает на Футбольную федерацию Грузии членство и устав ФИФА", - говорится в заявлении.

На сегодняшний день независимость Косово от Сербии признают 104 государства из 193 членов ООН.
Для Грузии вопрос признания независимости той или иной территории достаточно болезненный с учетом ее территориальных проблем.
Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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