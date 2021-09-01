https://sputnik-georgia.ru/20210901/pervoklashka-pytalsya-ne-zatantsevat-na-lineyke-no-ne-smog-sderzhatsya-zabavnoe-video-259217650.html
Первоклашка пытался не затанцевать на линейке, но не смог сдержаться– забавное видео
Первоклашка пытался не затанцевать на линейке, но не смог сдержаться– забавное видео
Скучные линейки точно не созданы для этого заводного и веселого мальчишки 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T15:48+0400
2021-09-01T15:48+0400
2021-09-01T16:21+0400
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Парень всеми силами пытался не дать ногам и рукам уйти в пляс, но его лицо говорило само за себя: сдержаться было невозможно.На этом позитивном видео показан школьник, который стоит вместе со своими одноклассниками на первой в своей жизни линейке. Там играет известная песня Дженнифер Лопес "Let's Get Loud" и первокласснику она явно нравится.Если присмотреться внимательно, то видно, что он понемногу двигает руками, притоптывает ногами и чуть поворачивает корпусом. Примерно через секунд 20 он наконец перестает насильно себя сдерживать и ничего не стесняясь во всю пускается в пляс. В то же время все остальные первоклашки стоят смирно, а танец нашего главного героя набирает обороты.Смотрите на видео также:
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , дети
Первоклашка пытался не затанцевать на линейке, но не смог сдержаться– забавное видео
15:48 01.09.2021 (обновлено: 16:21 01.09.2021)
Скучные линейки точно не созданы для этого заводного и веселого мальчишки
Парень всеми силами пытался не дать ногам и рукам уйти в пляс, но его лицо говорило само за себя: сдержаться было невозможно.
На этом позитивном видео показан школьник, который стоит вместе со своими одноклассниками на первой в своей жизни линейке. Там играет известная песня Дженнифер Лопес "Let's Get Loud" и первокласснику она явно нравится.
Если присмотреться внимательно, то видно, что он понемногу двигает руками, притоптывает ногами и чуть поворачивает корпусом. Примерно через секунд 20 он наконец перестает насильно себя сдерживать и ничего не стесняясь во всю пускается в пляс. В то же время все остальные первоклашки стоят смирно, а танец нашего главного героя набирает обороты.
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