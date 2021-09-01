https://sputnik-georgia.ru/20210901/pervoklashka-pytalsya-ne-zatantsevat-na-lineyke-no-ne-smog-sderzhatsya-zabavnoe-video-259217650.html

Первоклашка пытался не затанцевать на линейке, но не смог сдержаться– забавное видео

Первоклашка пытался не затанцевать на линейке, но не смог сдержаться– забавное видео

Скучные линейки точно не созданы для этого заводного и веселого мальчишки 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T15:48+0400

2021-09-01T15:48+0400

2021-09-01T16:21+0400

видеоклуб

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24402/16/244021625_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_1b8d1fa4fc7395fc4174287a798539d4.png

Парень всеми силами пытался не дать ногам и рукам уйти в пляс, но его лицо говорило само за себя: сдержаться было невозможно.На этом позитивном видео показан школьник, который стоит вместе со своими одноклассниками на первой в своей жизни линейке. Там играет известная песня Дженнифер Лопес "Let's Get Loud" и первокласснику она явно нравится.Если присмотреться внимательно, то видно, что он понемногу двигает руками, притоптывает ногами и чуть поворачивает корпусом. Примерно через секунд 20 он наконец перестает насильно себя сдерживать и ничего не стесняясь во всю пускается в пляс. В то же время все остальные первоклашки стоят смирно, а танец нашего главного героя набирает обороты.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , дети