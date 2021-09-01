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Пиар Грузии и благотворительность – чем запоминаются грузинские студенты в России?

Пиар Грузии и благотворительность – чем запоминаются грузинские студенты в России?

В День Знаний Sputnik делится историями грузинских студентов, учащихся в России. Это рассказы о том, как поступить в любой российский вуз бесплатно и... 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T11:21+0400

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Тбилиси, Sputnik. Федеральное агентство "Россотрудничество" 1 сентября запускает очередную приемную кампанию для иностранных граждан, желающих учиться в российских вузах бесплатно. В этот раз агентство увеличивает количество квот – на учебный год 2022-2023 выделили 23 тысячи мест, что на 5 тысяч больше объема прошлого года.Подать заявку на бесплатное обучение можно будет до 1 ноября онлайн – через сайт education-in-russia.com. В прошлом году в отборе участвовали 175 стран, включая Грузию. И пока новая приемная кампания набирает обороты, Sputnik Грузия рассказывает, как вчерашние грузинские абитуриенты становятся одними из самых активных студентов в России.Диана Петросян: "Неважно, кто ты по национальности, главное – любить Грузию""Мне всегда нравились точные науки, поэтому я еще в старших классах решила, что буду поступать на техническую специальность, а вот какой университет лучше выбрать, не знала, – рассказывает Диана. – И в это время ребята из моей школы, которые были на пару лет старше меня, рассказали, что едут учиться в Россию. Так я узнала про образовательную программу "Россотрудничества" и тоже решила участвовать в отборе".По итогу распределения квотных мест Диану направили в РУДН. Сейчас она перешла на четвертый курс и готовится писать дипломную работу."Буду физиком, – говорит Диана и улыбается. – Даже не верится, что этот год – заключительный. Когда я только приехала в Москву, думала как я адаптируюсь? Когда ты переезжаешь сюда из Тбилиси, сложно в плане одного только климат. Во-первых, по сравнению с Грузией в Москве мало солнечных дней, а уж представьте мое состояние, когда наступили морозы! А во-вторых, это же новая среда – никого не знаю, общежитие".Однако именно новые друзья и соседи помогли быстро привыкнуть и полюбить Москву, говорит Диана. "РУДН – многонациональный вуз, здесь учатся люди из 162 стран и атмосфера здесь очень дружелюбная. В этом плане университет напоминает мне Тбилиси, где тоже переплетены разные культуры, может, поэтому было легче, – рассуждает девушка. – А еще мне сильно помогали преподаватели".В этот момент Диана добавляет: "Вы про преподавателей обязательно напишите, пожалуйста, потому что это важный момент. Многие педагоги, даже закончив читать свой курс для нашей группы, все равно продолжают с нами общаться. Например, мы с сокурсниками и преподавателями вместе ходим в театры – не в рамках какого-то обязательного мероприятия, а просто сами договариваемся и идем на спектакль. Когда ты приезжаешь учиться из другой страны, большое значение имеет не только качество образования, но и человеческое отношение".Культурная жизнь, по словам Дианы, помогает развеяться, отдохнуть от сложной программы обучения. После лекций и семинаров девушка обычно идет в национальное землячество при университете – либо в грузинское, либо в армянское."Я состою в двух общинах сразу, – рассказывает она. – Что мне нравится в грузинском обществе – туда ходят ребята разных национальностей, уроженцы Грузии. И это правильно. Необязательно быть этническим грузином, главное – любить Грузию. А мы все очень ее любим, регулярно устраиваем выставки грузинской культуры и участвуем в фестивале "Нас подружила Москва" с грузинскими танцами".Москва правда подружила грузинских студентов с молодежью из разных стран, говорит Диана."У нас, например, появились друзья из Эквадора, других дальних государств. И если грузинскую кухню в Москве знают и любят все иностранцы, то вот танцы для многих стали открытием, – улыбается она. – Мне однажды после выступления сказали: "Какие в Грузии удивительные танцы – одновременно эмоциональные и сдержанные, это выглядит так возвышенно!" И мне было очень приятно".А этим летом Диана стала одним из организаторов проекта "Мой друг – иностранец"."Его вместе с детским лагерем "Лето побед" проводит наш университет, – поясняет она. – Мы приезжаем к детям, каждый рассказывает про свою родину. И если сначала дети в силу возраста воспринимали иностранцев как людей с другой планеты, сейчас, к концу смены они понимают, что на самом деле у всех нас много общего. Мне кажется, к такому мировосприятию и надо с детства приучать – тогда в обществе будет меньше стереотипов. И я рада, что вношу свой вклад в это".Юлия Алиханова: "Продвигаю грузинскую культуру в России, даже учась онлайн"В прошлом году выпускница одной из тбилисских школ Юлия Алиханова поступила в Российский экономический университет имени Плеханова."Когда я узнала, что прошла по квоте на учебу в России, моей радости не было предела, – вспоминает она. – Я себе все так ясно представила: как поеду в Москву (а я всегда мечтала ее посетить), как устроюсь в общежитии, буду ходить на пары. И тут нам говорят: из-за пандемии первый учебный год вы будете заниматься онлайн и останетесь дома".Студентам-старшекурсникам переход на дистанционный формат учебы наверняка дался легче, потому что они уже знали и друг друга, и преподавателей, и сам университет. А для учащихся первого курса онлайн-занятия поначалу обернулись стрессом, считает Юлия."Сами представьте: ты никого не знаешь, тебя просто добавляют в общий чат, и в реальности ты бы знакомился с людьми, а тут смотришь на аватарки, – говорит она. – Сейчас это вспоминать даже интересно, а в прошлом году я переживала, что не получится хорошо узнать одногруппников, с кем-то подружиться".Юлия поступила на специальность "лингвистика" и, по ее словам, другие проблемы начались, когда университетам разрешили вернуться к привычному режиму работы, ведь часть студентов стала ходить на занятия, а иностранцы продолжали подключаться онлайн.Этот учебный год Юлия Алиханова вновь начнет онлайн, но сейчас она уже адаптировалась, и дистанционные занятия не мешают ей активно продвигать грузинскую культуру, улыбается девушка."В этом году я хочу начать изучение еще и немецкого языка, а в прошлом мы делали упор на русский и английский, – рассказывает Юлия. – На занятиях по английскому часто нужно было выступать с презентациями, и я решила, что посвящу их Грузии. Рассказывала о регионах нашей страны, обычаях, кухне. Мне нравится, что все было интересно – многие сокурсники говорили, что уже были в Грузии, другие – что хотят посетить и задавали вопросы. В результате я написала научную статью о грузинском туризме – и она прошла на международную конференцию. Теперь жду публикации, а еще – что границы скоро откроют и я смогу проявлять себя еще больше".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/prezident-gruzii-pozdravila-abiturientov-stavshikh-studentami-259149403.html

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2021

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