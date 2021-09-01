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Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
Последние два сезона Гвилия провел в варшавской "Легии", с которой у футболиста закончился контракт в июле 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T11:06+0400
2021-09-01T11:06+0400
2021-09-01T11:06+0400
спорт
грузия
польша
сборная грузии по футболу
клуб "легия"
вако гвилия
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Полузащитник национальной сборной Грузии по футболу Вако Гвилия продолжит карьеру в польском "Ракуве", говорится в сообщении на сайте клуба из города Ченстоховы.Срок соглашения между 27-летним футболистом и "Ракувом" рассчитан на два года с возможным продлением еще на один сезон."Это был очень непростой трансфер. Мы хотели подписать Гвилия еще в мае, но смогли сделать это только сейчас. Мы рады, что Вако наконец стал футболистом "Ракува". В команде он будет выступать на позиции восьмого номера. До этого у нас не было футболиста с таким амплуа. Гвилия – особенный игрок, с появлением которого у нас улучшится вариативность", – прокомментировал переход грузинского футболиста спортивный директор "Ракува" Павел Томчик.Последние два сезона Гвилия провел в варшавской "Легии", с которой у него закончился контракт в июле текущего года. В "Ракув" грузинский полузащитник перешел в статусе свободного агента.Помимо "Легии", Гвилия выступал еще в одном польском клубе – "Гурнике". В общей сложности в чемпионате Польши грузинский полузащитник провел 88 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши "Ракув" провел четыре матча, набрал семь очков и занимает 10 место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/sbornaya-gruzii-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-otborochnym-matcham-chm-2022-259159378.html
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спорт, грузия, польша, сборная грузии по футболу, клуб "легия", вако гвилия
Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
Последние два сезона Гвилия провел в варшавской "Легии", с которой у футболиста закончился контракт в июле
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik.
Полузащитник национальной сборной Грузии по футболу Вако Гвилия продолжит карьеру в польском "Ракуве", говорится в сообщении на сайте
клуба из города Ченстоховы.
Срок соглашения между 27-летним футболистом и "Ракувом" рассчитан на два года с возможным продлением еще на один сезон.
"Это был очень непростой трансфер. Мы хотели подписать Гвилия еще в мае, но смогли сделать это только сейчас. Мы рады, что Вако наконец стал футболистом "Ракува". В команде он будет выступать на позиции восьмого номера. До этого у нас не было футболиста с таким амплуа. Гвилия – особенный игрок, с появлением которого у нас улучшится вариативность", – прокомментировал переход грузинского футболиста спортивный директор "Ракува" Павел Томчик.
Последние два сезона Гвилия провел в варшавской "Легии", с которой у него закончился контракт в июле текущего года. В "Ракув" грузинский полузащитник перешел в статусе свободного агента.
Помимо "Легии", Гвилия выступал еще в одном польском клубе – "Гурнике". В общей сложности в чемпионате Польши грузинский полузащитник провел 88 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши "Ракув" провел четыре матча, набрал семь очков и занимает 10 место в турнирной таблице.
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