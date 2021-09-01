https://sputnik-georgia.ru/20210901/populyarnyy-v-tbilisi-restoran-zayavil-ob-obsluzhivanii-tolko-vaktsinirovannykh-posetiteley-259220323.html

Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей

Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей

Отныне в некоторые рестораны столицы Грузии можно будет попасть только с ковид-карточкой или с отрицательным ПЦР-тестом 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T16:56+0400

2021-09-01T16:56+0400

2021-09-01T17:01+0400

четвертая волна

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ресторан

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Один из популярных тбилисских ресторанов объявил, что отныне будет обслуживать клиентов только при наличии сертификатов о пройденном курсе вакцинации, справок о перенесенной COVID-инфекции или с отрицательным ПЦР-тестом.Соответствующее заявление администрация ресторана опубликовала на своей странице в Facebook."Дорогие гости, с сегодняшнего дня "Шави ломи" примет только вакцинированных или прошедших тест на антиген или ПЦР-тест гостей. Конечно же, вас встретят только вакцинированные сотрудники. Желаем вам здоровья", – говорится в заявлении ресторана. К слову, аналогично будут работать столичные кафе Leila и ресторан Ninia's Garden.До этого некоторые рестораны, кафе, бары, гостиницы предоставляли лишь скидки вакцинированным гражданам. Полный список предложений для граждан, имеющих ковид-сертификат, можно увидеть на сайте atsrili.ge. Таким образом некоторые предприниматели захотели поощрить вакцинированных граждан.Страна переживает четвертую волну распространения коронавируса. Грузия установила рекорды по распространению вируса и смертности. Только в августе в Грузии умерло 1 588 ковид-пациентов.По последним данным, в стране провели 1 210 746 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 408 663 человека – это 14.3% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-batumi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-259216099.html

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общество, новости, грузия, тбилиси, вакцинация от коронавируса, ресторан, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса