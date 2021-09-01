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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/populyarnyy-v-tbilisi-restoran-zayavil-ob-obsluzhivanii-tolko-vaktsinirovannykh-posetiteley-259220323.html
Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей
Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей
Отныне в некоторые рестораны столицы Грузии можно будет попасть только с ковид-карточкой или с отрицательным ПЦР-тестом 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T16:56+0400
2021-09-01T17:01+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
тбилиси
вакцинация от коронавируса
ресторан
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Один из популярных тбилисских ресторанов объявил, что отныне будет обслуживать клиентов только при наличии сертификатов о пройденном курсе вакцинации, справок о перенесенной COVID-инфекции или с отрицательным ПЦР-тестом.Соответствующее заявление администрация ресторана опубликовала на своей странице в Facebook."Дорогие гости, с сегодняшнего дня "Шави ломи" примет только вакцинированных или прошедших тест на антиген или ПЦР-тест гостей. Конечно же, вас встретят только вакцинированные сотрудники. Желаем вам здоровья", – говорится в заявлении ресторана. К слову, аналогично будут работать столичные кафе Leila и ресторан Ninia's Garden.До этого некоторые рестораны, кафе, бары, гостиницы предоставляли лишь скидки вакцинированным гражданам. Полный список предложений для граждан, имеющих ковид-сертификат, можно увидеть на сайте atsrili.ge. Таким образом некоторые предприниматели захотели поощрить вакцинированных граждан.Страна переживает четвертую волну распространения коронавируса. Грузия установила рекорды по распространению вируса и смертности. Только в августе в Грузии умерло 1 588 ковид-пациентов.По последним данным, в стране провели 1 210 746 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 408 663 человека – это 14.3% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-batumi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-259216099.html
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общество, новости, грузия, тбилиси, вакцинация от коронавируса, ресторан, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей

16:56 01.09.2021 (обновлено: 17:01 01.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliНакрытый стол в одном из тбилисских ресторанов
Накрытый стол в одном из тбилисских ресторанов - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Отныне в некоторые рестораны столицы Грузии можно будет попасть только с ковид-карточкой или с отрицательным ПЦР-тестом
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Один из популярных тбилисских ресторанов объявил, что отныне будет обслуживать клиентов только при наличии сертификатов о пройденном курсе вакцинации, справок о перенесенной COVID-инфекции или с отрицательным ПЦР-тестом.
Соответствующее заявление администрация ресторана опубликовала на своей странице в Facebook.
"Дорогие гости, с сегодняшнего дня "Шави ломи" примет только вакцинированных или прошедших тест на антиген или ПЦР-тест гостей. Конечно же, вас встретят только вакцинированные сотрудники. Желаем вам здоровья", – говорится в заявлении ресторана. К слову, аналогично будут работать столичные кафе Leila и ресторан Ninia's Garden.
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Четвертая волна
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16:49
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До этого некоторые рестораны, кафе, бары, гостиницы предоставляли лишь скидки вакцинированным гражданам. Полный список предложений для граждан, имеющих ковид-сертификат, можно увидеть на сайте atsrili.ge. Таким образом некоторые предприниматели захотели поощрить вакцинированных граждан.
Страна переживает четвертую волну распространения коронавируса. Грузия установила рекорды по распространению вируса и смертности. Только в августе в Грузии умерло 1 588 ковид-пациентов.
По последним данным, в стране провели 1 210 746 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 408 663 человека – это 14.3% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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