Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-batumi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-259216099.html
В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
Передвижные пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, будут работать на трех локациях в Батуми 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T16:49+0400
2021-09-01T16:56+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
батуми
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cc35f25fcc9c52ff0dc41e1df42985c.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации вслед за Тбилиси появились и в Батуми.С 1 сентября в Батуми граждане могут сделать вакцину против коронавируса в специально оборудованных автобусах.Передвижные пункты вакцинации расположены на улице Инасаридзе, у рынка "Хопа" и на территории "Города мечты".Передвижные пункты вакцинации будут менять места локации каждый день, чтобы охватить как можно больше людей.В Аджарии активно идет процесс вакцинации. Помимо клиник, привиться от коронавируса в Батуми можно в двух торговых центрах и госуниверситете. Мобильные бригады ходят и по селам Аджарии и вакцинируют желающих.К этому времени в Аджарии вакцинированы более 146 тысяч человек.Что касается эпидситуации в регионе, то там за последние сутки выявили 445 новых случаев инфицирования, 735 человек вылечились от COVID-19, восемь скончались.Согласно проекту, начатому Минздравом Грузии, в пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации. Население обслуживают бригады врачей на местах в полном объеме. В транспорте также есть специальное пространство, где после прививки ведется наблюдение за состоянием вакцинированных. Автобусы с надписью "Передвижной пункт вакцинации" сначала появились в Тбилиси, и, как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, проект оправдал себя.По последним данным, в Грузии сделано 1 210 746 прививок. Одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами - 408 663 человека, 14.3% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87f1bdc5780156fe42f0c67b25e56b06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, батуми, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Батуми появились мобильные пункты вакцинации

16:49 01.09.2021 (обновлено: 16:56 01.09.2021)
155
© AP Photo / Eugene HoshikoПандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Передвижные пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, будут работать на трех локациях в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации вслед за Тбилиси появились и в Батуми.
С 1 сентября в Батуми граждане могут сделать вакцину против коронавируса в специально оборудованных автобусах.
Передвижные пункты вакцинации расположены на улице Инасаридзе, у рынка "Хопа" и на территории "Города мечты".
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Четвертая волна
Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии
Вчера, 14:44
525
Передвижные пункты вакцинации будут менять места локации каждый день, чтобы охватить как можно больше людей.
В Аджарии активно идет процесс вакцинации. Помимо клиник, привиться от коронавируса в Батуми можно в двух торговых центрах и госуниверситете.
Мобильные бригады ходят и по селам Аджарии и вакцинируют желающих.
К этому времени в Аджарии вакцинированы более 146 тысяч человек.
Что касается эпидситуации в регионе, то там за последние сутки выявили 445 новых случаев инфицирования, 735 человек вылечились от COVID-19, восемь скончались.
Согласно проекту, начатому Минздравом Грузии, в пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации. Население обслуживают бригады врачей на местах в полном объеме. В транспорте также есть специальное пространство, где после прививки ведется наблюдение за состоянием вакцинированных.
Автобусы с надписью "Передвижной пункт вакцинации" сначала появились в Тбилиси, и, как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, проект оправдал себя.
По последним данным, в Грузии сделано 1 210 746 прививок. Одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами - 408 663 человека, 14.3% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:51Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
17:35Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"
17:19Эпидемиологическая ситуация в Грузии медленно, но улучшается
17:04Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии
16:56Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей
16:49В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
16:33МИД: Грузия не свернет с пути реформ
15:46Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
14:59На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
14:44История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию
14:29Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
13:57Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
13:41Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
13:27Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
13:26Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник
12:52Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
12:46Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ
12:31"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
12:27Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
11:44COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября