https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-batumi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-259216099.html

В Батуми появились мобильные пункты вакцинации

В Батуми появились мобильные пункты вакцинации

Передвижные пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, будут работать на трех локациях в Батуми 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T16:49+0400

2021-09-01T16:49+0400

2021-09-01T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации вслед за Тбилиси появились и в Батуми.С 1 сентября в Батуми граждане могут сделать вакцину против коронавируса в специально оборудованных автобусах.Передвижные пункты вакцинации расположены на улице Инасаридзе, у рынка "Хопа" и на территории "Города мечты".Передвижные пункты вакцинации будут менять места локации каждый день, чтобы охватить как можно больше людей.В Аджарии активно идет процесс вакцинации. Помимо клиник, привиться от коронавируса в Батуми можно в двух торговых центрах и госуниверситете. Мобильные бригады ходят и по селам Аджарии и вакцинируют желающих.К этому времени в Аджарии вакцинированы более 146 тысяч человек.Что касается эпидситуации в регионе, то там за последние сутки выявили 445 новых случаев инфицирования, 735 человек вылечились от COVID-19, восемь скончались.Согласно проекту, начатому Минздравом Грузии, в пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации. Население обслуживают бригады врачей на местах в полном объеме. В транспорте также есть специальное пространство, где после прививки ведется наблюдение за состоянием вакцинированных. Автобусы с надписью "Передвижной пункт вакцинации" сначала появились в Тбилиси, и, как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, проект оправдал себя.По последним данным, в Грузии сделано 1 210 746 прививок. Одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами - 408 663 человека, 14.3% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html

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общество, новости, грузия, батуми, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19