https://sputnik-georgia.ru/20210901/shevtsov-rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-sng-259206625.html

Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ

Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ

Как в новом учебном году будет проходить отбор для бесплатной учебы в вузах России, в интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя агентства... 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T12:46+0400

2021-09-01T12:46+0400

2021-09-01T13:04+0400

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ТбИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В День знаний, 1 сентября, на сайте федерального агентства "Россотрудничество" стартовал очередной отбор иностранцев, желающих получить высшее образование в России.Чем новая приемная кампания отличается от прошлогодней? Почему в СНГ растет интерес к изучению русского языка? И каковы альтернативные способы бесплатного обучения в российских вузах кроме квот? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Зачем Россия выделяет квоты иностранцам?На учебный год 2022-2023 Россотрудничество увеличит объем квот для иностранцев – их количество достигнет 23 тысяч мест. Для сравнения: в этом учебном году агентство предоставило 18 тысяч квотных мест, говорит Павел Шевцов."Несколько лет велась работа, чтобы увеличилось количество квот для обучения иностранных студентов в Российской Федерации, – объяснил он. – На эту тему много говорили и депутаты государственной Думы, и члены Совета Федерации. Вот эта совместная работа Россотрудничества, Министерства иностранных дел и Министерства образования как раз привела к тому, что в прошлом году было подписано постановление Правительства РФ об увеличении квоты".Заявки на участие в отборе Россотрудничества приходят от абитуриентов из 175 стран. Однако СНГ остается в приоритете для агентства, подчеркивает Шевцов."Увеличение по квотам произойдет для всех стран СНГ – где-то больше, где-то меньше, – говорит он. – Например, квота на Таджикистан составляла 630 мест. Это много, поэтому здесь число квот увеличиваем незначительно, до 750".Таким образом, агентство выровняет показатели с числом квот для Узбекистана – в следующем году узбекистанские абитуриенты тоже смогут рассчитывать на 750 мест. А в этом году для республики выделено 405 квот.Определяя объемы квот, агентство консультируется с российскими послами за рубежом и ведущими крупными компаниями России, уточняет Павел Шевцов."Мы исходим из того, что готовим кадры для экономик стран, – говорит он. – Основная задача квот, чтобы человек приехал в Россию, получил качественное образование и вернулся к себе, работать на повышение экономического благосостояния своей страны. Соответственно, нужно приглашать людей на те специальности, которые будут актуальны для экономик других стран в перспективе 4-6 лет".Абитуриенты из СНГ – самые активныеМежду тем и сами студенты анализируют рынок, прежде чем подавать заявки на обучение, и это не может не радовать, считает Павел Шевцов."Мы видим серьезную дифференциацию направлений подготовки и понимаем, что ребята едут в Россию не просто учиться, как раньше было принято, на юристов-экономистов, – говорит он. – Сейчас они следят за рейтингом вузов и чаще всего выбирают специальности, связанные с клинической медициной, развитием общества. IT-технологии также набирают вес".Абитуриенты из СНГ – самые активные участники отбора Россотрудничества, добавляет Павел Шевцов. По его словам, лидером по интересу к российскому образованию является Таджикистан. На 630 квот в этом году, например, поступило около 6 тысяч заявок, то есть на каждое бюджетное место претендовало 9 человек."Активны и Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, – перечисляет Павел Шевцов. – Мы в приблизительно равных пропорциях видим рост интереса стран СНГ к российскому образованию. Это объясняется, прежде всего, традиционными, исторически сложившимися связями наших стран. А также мы, как ключевое ведомство по продвижению русского языка за рубежом, видим интерес к его изучению".Был период, когда страны Союза развивали различные языковые модели, делая упор на английский, французский или турецкий язык, поясняет Шевцов. Однако на сегодняшний день востребованность русского языка вернулась в связи с развитием торгово-экономических отношений и научных связей в постсоветском пространстве. Об этом, по мнению заместителя руководителя Россотрудничества, говорит и тот факт, что растет интерес не только к программам бакалавриата в российских вузах, но и к магистратуре."Подрастает поколение ребят, которые выучились в России, понимают, что это образование – качественное, поможет в жизни, и приезжают в магистратуру, то есть уже как молодые ученые", – говорит Павел Шевцов.Как поступить в российский вуз онлайнПодать заявку на получение квоты можно онлайн, через сайт education-in-russia.com, рассказывает Павел Шевцов.Далее абитуриент должен предоставить набор документов. "Он тоже достаточно простой, – рассказывает Павел Шевцов. – И после этого надо ждать сообщения в личном кабинете о датах и времени проведения тестовых испытаний, сдавать их нужно онлайн. Во всех странах, кроме Таджикистана и Узбекистана, мы уже проводили испытания в таком формате".Если абитуриент не прошел квотный отбор, это не значит, что путь в Россию ему закрыт, напоминает Павел Шевцов. "У ребят из СНГ есть возможность обучаться по разным направлениям, таким как программы для соотечественников, есть и льготные программы", – говорит он.Также в России проходит множество олимпиад, добавляет Шевцов. Самая известная международная олимпиада, которую поддерживает Россотрудничество, называется "OpenDoors", говорит замглавы агентства."Олимпиада – один из универсальных и объективных способов определить талантливых ребят. Есть и другие олимпиады, специализированные. Это олимпиады университетов, нужно следить за ними и участвовать", – подытожил Шевцов.Полностью интервью можно посмотреть на YouTube канале "Sputnik на русском" >>>

https://sputnik-georgia.ru/20210901/piar-gruzii-i-blagotvoritelnost--chem-zapominayutsya-gruzinskie-studenty-v-rossii-259201098.html

https://sputnik-georgia.ru/20210603/Okolo-11-tysyach-inostrantsev-otpravili-zayavki-na-konkurs-Lidery-Rossii-251923248.html

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2021

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общество, россия, новости, грузия, интервью, студенты, образование, вузы россии