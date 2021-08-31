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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html
Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии
Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии
В Минздраве Грузии считают, что проект мобильных пунктов вакцинации оправдал себя 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T14:44+0400
2021-08-31T14:57+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Передвижные пункты вакцинации помимо Тбилиси будут открыты в Рустави, Кутаиси и Зугдиди, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге во вторник.Она отметила, что программа вакцинации проходит активно, а проект так называемых передвижных пунктов вакцинации оказался успешным.По словам замминистра, в стране наблюдается небольшая стабилизация эпидситуации, на что указывают статистика новых случаев инфекции за последние дни."Согласно сегодняшним показателям, приблизительно на тысячу единиц меньше, чем в прошлый вторник. Это еще раз указывает на то, что у нас есть небольшие признаки стабилизации", - отметила Габуния.Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте. С 27 августа в Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации, они устроены в пассажирских автобусах.Проект с целью повышения доступности к вакцинации Минздрав Грузии осуществляет вместе с мэрией Тбилиси.В пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации, в которых работают бригады медиков Республиканской больницы. На автобусах написано "Передвижной пункт вакцинации".Прививки можно сделать вакцинами Sinovac, Sinopharm, Pfizer. В автобусах также устроено пространство, где после прививки следят за состоянием вакцинированных.Варкетили, Глдани и Вокзальная площадь – это те районы, с которых начался процесс "мобильной" иммунизации. По последним данным, в Грузии провели 1 184 306 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27.7% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 393 764 человека – это 13.8% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html
https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-tbilisi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-258702758.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии

14:44 31.08.2021 (обновлено: 14:57 31.08.2021)
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© AP Photo / John LocherВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / John Locher
В Минздраве Грузии считают, что проект мобильных пунктов вакцинации оправдал себя
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Передвижные пункты вакцинации помимо Тбилиси будут открыты в Рустави, Кутаиси и Зугдиди, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге во вторник.
Она отметила, что программа вакцинации проходит активно, а проект так называемых передвижных пунктов вакцинации оказался успешным.
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"Добавляются стационарные точки и передвижные пункты вакцинации, которые оказались очень успешными в Тбилиси. Планируется активизировать их и в других городах, на этом этапе в планах Рустави. Также думаем добавить пункты вакцинации в Кутаиси и Зугдиди", - заявила Габуния.

По словам замминистра, в стране наблюдается небольшая стабилизация эпидситуации, на что указывают статистика новых случаев инфекции за последние дни.
"Согласно сегодняшним показателям, приблизительно на тысячу единиц меньше, чем в прошлый вторник. Это еще раз указывает на то, что у нас есть небольшие признаки стабилизации", - отметила Габуния.
Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте. С 27 августа в Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации, они устроены в пассажирских автобусах.
Проект с целью повышения доступности к вакцинации Минздрав Грузии осуществляет вместе с мэрией Тбилиси.
В пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации, в которых работают бригады медиков Республиканской больницы. На автобусах написано "Передвижной пункт вакцинации".
Вакцинация препаратом AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Четвертая волна
В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
27 августа, 14:07
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Прививки можно сделать вакцинами Sinovac, Sinopharm, Pfizer. В автобусах также устроено пространство, где после прививки следят за состоянием вакцинированных.
Варкетили, Глдани и Вокзальная площадь – это те районы, с которых начался процесс "мобильной" иммунизации.
По последним данным, в Грузии провели 1 184 306 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27.7% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 393 764 человека – это 13.8% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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