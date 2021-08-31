https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html

Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии

Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии

В Минздраве Грузии считают, что проект мобильных пунктов вакцинации оправдал себя 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T14:44+0400

2021-08-31T14:44+0400

2021-08-31T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Передвижные пункты вакцинации помимо Тбилиси будут открыты в Рустави, Кутаиси и Зугдиди, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге во вторник.Она отметила, что программа вакцинации проходит активно, а проект так называемых передвижных пунктов вакцинации оказался успешным.По словам замминистра, в стране наблюдается небольшая стабилизация эпидситуации, на что указывают статистика новых случаев инфекции за последние дни."Согласно сегодняшним показателям, приблизительно на тысячу единиц меньше, чем в прошлый вторник. Это еще раз указывает на то, что у нас есть небольшие признаки стабилизации", - отметила Габуния.Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте. С 27 августа в Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации, они устроены в пассажирских автобусах.Проект с целью повышения доступности к вакцинации Минздрав Грузии осуществляет вместе с мэрией Тбилиси.В пассажирских автобусах устроены пункты вакцинации, в которых работают бригады медиков Республиканской больницы. На автобусах написано "Передвижной пункт вакцинации".Прививки можно сделать вакцинами Sinovac, Sinopharm, Pfizer. В автобусах также устроено пространство, где после прививки следят за состоянием вакцинированных.Варкетили, Глдани и Вокзальная площадь – это те районы, с которых начался процесс "мобильной" иммунизации. По последним данным, в Грузии провели 1 184 306 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27.7% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 393 764 человека – это 13.8% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html

https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-tbilisi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-258702758.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19