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https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-seme-aktrisy-sheron-stoun-proizoshla-uzhasnaya-tragediya--podrobnosti-259203162.html
В семье актрисы Шэрон Стоун произошла ужасная трагедия – подробности
В семье актрисы Шэрон Стоун произошла ужасная трагедия – подробности
Чуда не случилось – 11-месячный малыш Ривер покинул этот мир. Шэрон скорбит 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T11:59+0400
2021-09-01T12:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шэрон стоун
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В семье 63-летней голливудской киноактрисы Шэрон Стоун случилась страшная трагедия – накануне скончался племянник кинодивы, 11-месячный Ривер.Ривер – это младший сын родного брата Стоун Патрика. Звезда "Основного инстинкта" выложила в Instagram трогательный прощальный видеоролик со своим племянником. Шэрон подписала видео: "Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 года - 30 августа 2021 года".Соболезнования актрисе выразили друзья, коллеги и многочисленные фолловеры: "Шэрон, очень сожалею твоей потере. Это просто разрывает душу", "Нет слов", "Мне очень жаль. Молимся за вашу семью", "Я сижу и плачу. Мне очень жаль, Шэрон. Какой красивый мальчик. Посылаю всю свою любовь тебе и твоей семье", "Шэрон, мне так жаль. О, мой Бог. Мы молимся за всех вас", – оставили свои комментарии под видео подписчики."Вчера ранним утром он вылетел в детскую больницу UPMC в Питтсбурге, и у него не все хорошо. Он сейчас в коме, и я умираю. Каждая секунда этого буквально убивает меня. Я просто хочу, чтобы мой милый мальчик вернулся. Врач сказал, что даже если он справится, он никогда уже не будет прежним. Пожалуйста, я прошу молитв о том, чтобы мой ребенок мог исцелиться и вернуться к своей семье, которая так сильно любит его. Я безмерно убита горем", – написала Таша.О чуде просила и сама Шэрон Стоун. На днях она опубликовала в Instagram снимок Ривера и тоже попросила подписчиков молиться за мальчика: "У моего племянника и крестника Ривера Стоуна отказали все органы. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо", – написала звезда.Однако чуда не случилось. Сегодня Таша сообщила, что ее малыш "на небесах". "Ривер нужен Богу на небесах. Мое сердце разбито на миллион осколков, мне нечего больше сказать, кроме того, что он мне нужен здесь, на земле. Моя жизнь никогда не будет прежней, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, мы тебя очень сильно любим. Самым трудным для меня было выйти сегодня из палаты. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш", – написала Таша.В последнее время в семье Шэрон Стоун череда несчастий: коронавирус унес жизни бабушки и крестной актрисы, а мать Шэрон за пять месяцев перенесла два сердечных приступа.Читайте также:
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В семье актрисы Шэрон Стоун произошла ужасная трагедия – подробности

11:59 01.09.2021 (обновлено: 12:45 01.09.2021)
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© AP Photo / Evan AgostiniШерон Стоун
Шерон Стоун - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Чуда не случилось – 11-месячный малыш Ривер покинул этот мир. Шэрон скорбит
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В семье 63-летней голливудской киноактрисы Шэрон Стоун случилась страшная трагедия – накануне скончался племянник кинодивы, 11-месячный Ривер.
Ривер – это младший сын родного брата Стоун Патрика. Звезда "Основного инстинкта" выложила в Instagram трогательный прощальный видеоролик со своим племянником. Шэрон подписала видео: "Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 года - 30 августа 2021 года".
Соболезнования актрисе выразили друзья, коллеги и многочисленные фолловеры: "Шэрон, очень сожалею твоей потере. Это просто разрывает душу", "Нет слов", "Мне очень жаль. Молимся за вашу семью", "Я сижу и плачу. Мне очень жаль, Шэрон. Какой красивый мальчик. Посылаю всю свою любовь тебе и твоей семье", "Шэрон, мне так жаль. О, мой Бог. Мы молимся за всех вас", – оставили свои комментарии под видео подписчики.

Подробности трагедии таковы – в конце августа супруга брата Шерон Стоун Таша сообщила на своей странице в Facebook тревожную новость и попросила помолиться за ее сына. Мальчик был без сознания.

"Вчера ранним утром он вылетел в детскую больницу UPMC в Питтсбурге, и у него не все хорошо. Он сейчас в коме, и я умираю. Каждая секунда этого буквально убивает меня. Я просто хочу, чтобы мой милый мальчик вернулся. Врач сказал, что даже если он справится, он никогда уже не будет прежним. Пожалуйста, я прошу молитв о том, чтобы мой ребенок мог исцелиться и вернуться к своей семье, которая так сильно любит его. Я безмерно убита горем", – написала Таша.
О чуде просила и сама Шэрон Стоун. На днях она опубликовала в Instagram снимок Ривера и тоже попросила подписчиков молиться за мальчика: "У моего племянника и крестника Ривера Стоуна отказали все органы. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо", – написала звезда.
Однако чуда не случилось. Сегодня Таша сообщила, что ее малыш "на небесах". "Ривер нужен Богу на небесах. Мое сердце разбито на миллион осколков, мне нечего больше сказать, кроме того, что он мне нужен здесь, на земле. Моя жизнь никогда не будет прежней, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, мы тебя очень сильно любим. Самым трудным для меня было выйти сегодня из палаты. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш", – написала Таша.
В последнее время в семье Шэрон Стоун череда несчастий: коронавирус унес жизни бабушки и крестной актрисы, а мать Шэрон за пять месяцев перенесла два сердечных приступа.
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