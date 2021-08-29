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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/molites-v-seme-aktrisy-sheron-stoun-proizoshla-tragediya-258884400.html
"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия
"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия
Звезда фильма "Основной инстинкт" рассказала о страшном несчастье, коснувшемся ее близких, и шокировала всех поклонников 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T14:01+0400
2021-08-29T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шэрон стоун
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В семье американской актрисы Шэрон Стоун случилось страшное несчастье: звезда рассказала о трагедии и попросила фанатов помолиться.Стоун призвала своих фанатов поддержать своего племянника Ривера, которому исполнилось 11 месяцев. Мальчика госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганной недостаточностью.В своем аккаунте в Инстаграм звезда опубликовала фото малыша из больницы и шокировала всех подписчиков."Мы нуждаемся в чуде", - подписала актриса кадр и попросила о моральной поддержке.На призыв актрисы откликнулись ее коллеги и друзья: Кейт Хадсон, Лесли Джордан и другие. Они написали трогательные комментарии, но пока неизвестно - спасет ли это маленького Ривера.Болезнь мальчика возникла из-за стресс-факторов. Ее развитие могли спровоцировать травмы, сепсис, отравления и другое. Последствия могут быть очень плачевными. Вплоть до летального исхода.Читайте также:
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"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия

14:01 29.08.2021
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© AP Photo / Chris PizzelloШэрон Стоун дает интервью
Шэрон Стоун дает интервью - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Звезда фильма "Основной инстинкт" рассказала о страшном несчастье, коснувшемся ее близких, и шокировала всех поклонников
В семье американской актрисы Шэрон Стоун случилось страшное несчастье: звезда рассказала о трагедии и попросила фанатов помолиться.
Стоун призвала своих фанатов поддержать своего племянника Ривера, которому исполнилось 11 месяцев. Мальчика госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганной недостаточностью.
В своем аккаунте в Инстаграм звезда опубликовала фото малыша из больницы и шокировала всех подписчиков.
"Мы нуждаемся в чуде", - подписала актриса кадр и попросила о моральной поддержке.
На призыв актрисы откликнулись ее коллеги и друзья: Кейт Хадсон, Лесли Джордан и другие. Они написали трогательные комментарии, но пока неизвестно - спасет ли это маленького Ривера.
Болезнь мальчика возникла из-за стресс-факторов. Ее развитие могли спровоцировать травмы, сепсис, отравления и другое. Последствия могут быть очень плачевными. Вплоть до летального исхода.
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