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"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия
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© AP Photo / Chris PizzelloШэрон Стоун дает интервью
© AP Photo / Chris Pizzello
Звезда фильма "Основной инстинкт" рассказала о страшном несчастье, коснувшемся ее близких, и шокировала всех поклонников
В семье американской актрисы Шэрон Стоун случилось страшное несчастье: звезда рассказала о трагедии и попросила фанатов помолиться.
Стоун призвала своих фанатов поддержать своего племянника Ривера, которому исполнилось 11 месяцев. Мальчика госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганной недостаточностью.
В своем аккаунте в Инстаграм звезда опубликовала фото малыша из больницы и шокировала всех подписчиков.
"Мы нуждаемся в чуде", - подписала актриса кадр и попросила о моральной поддержке.
На призыв актрисы откликнулись ее коллеги и друзья: Кейт Хадсон, Лесли Джордан и другие. Они написали трогательные комментарии, но пока неизвестно - спасет ли это маленького Ривера.
Болезнь мальчика возникла из-за стресс-факторов. Ее развитие могли спровоцировать травмы, сепсис, отравления и другое. Последствия могут быть очень плачевными. Вплоть до летального исхода.
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