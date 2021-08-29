https://sputnik-georgia.ru/20210829/molites-v-seme-aktrisy-sheron-stoun-proizoshla-tragediya-258884400.html

"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия

"Молитесь": в семье актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия

Звезда фильма "Основной инстинкт" рассказала о страшном несчастье, коснувшемся ее близких, и шокировала всех поклонников 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T14:01+0400

2021-08-29T14:01+0400

2021-08-29T14:01+0400

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шэрон стоун

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В семье американской актрисы Шэрон Стоун случилось страшное несчастье: звезда рассказала о трагедии и попросила фанатов помолиться.Стоун призвала своих фанатов поддержать своего племянника Ривера, которому исполнилось 11 месяцев. Мальчика госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганной недостаточностью.В своем аккаунте в Инстаграм звезда опубликовала фото малыша из больницы и шокировала всех подписчиков."Мы нуждаемся в чуде", - подписала актриса кадр и попросила о моральной поддержке.На призыв актрисы откликнулись ее коллеги и друзья: Кейт Хадсон, Лесли Джордан и другие. Они написали трогательные комментарии, но пока неизвестно - спасет ли это маленького Ривера.Болезнь мальчика возникла из-за стресс-факторов. Ее развитие могли спровоцировать травмы, сепсис, отравления и другое. Последствия могут быть очень плачевными. Вплоть до летального исхода.Читайте также:

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шэрон стоун