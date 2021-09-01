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Винзаводы Кахети переработали более шести тысяч тонн побитого градом винограда
Винзаводы Кахети переработали более шести тысяч тонн побитого градом винограда
Доходы фермеров, уже сдавших побитый градом виноград, составляют шесть тысяч лари 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T07:32+0400
2021-09-01T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Винзаводы в Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 6,2 тысячи тонн побитого градом винограда, сообщает Национальное агентство вина.В частности, с 27 августа переработано 4,7 тысячи тонн сорта "ркацители" и 1,5 тысячи тонн "саперави".Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на семи локациях в Кахети. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают шести миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
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экономика, новости, грузия, ртвели 2021

Винзаводы Кахети переработали более шести тысяч тонн побитого градом винограда

07:32 01.09.2021
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© Sputnik / STRINGERРтвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии
Ртвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Доходы фермеров, уже сдавших побитый градом виноград, составляют шесть тысяч лари
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Винзаводы в Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 6,2 тысячи тонн побитого градом винограда, сообщает Национальное агентство вина.
В частности, с 27 августа переработано 4,7 тысячи тонн сорта "ркацители" и 1,5 тысячи тонн "саперави".
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Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на семи локациях в Кахети. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают шести миллионов лари.
26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.
По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.
Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.
Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.
Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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