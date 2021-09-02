https://sputnik-georgia.ru/20210902/aktsii-protivnikov-vaktsinatsii-protiv-covid-19-proshli-v-kanade-259236689.html

Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде

Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде

Самый масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам правоохранителей, пять тысяч человек перекрыли дорогу 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T10:39+0400

2021-09-02T10:39+0400

2021-09-02T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Несколько тысяч противников вакцинации от COVID-19 вышли на улицы Ванкувера и других городов Канады в среду, передает местный телеканал CBC.По информации телеканала, толпы, которые призывали "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах. Между тем, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.При этом наиболее масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Во время протеста, по сообщениям телеканала, поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее заявлялось, что власти Канады обяжут федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, в мире, канада, здравоохранение, вакцинация от коронавируса, акции протеста, коронавирус covid-19