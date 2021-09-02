Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210902/aktsii-protivnikov-vaktsinatsii-protiv-covid-19-proshli-v-kanade-259236689.html
Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде
Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде
Самый масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам правоохранителей, пять тысяч человек перекрыли дорогу 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:39+0400
2021-09-02T10:39+0400
общество
новости
в мире
канада
здравоохранение
вакцинация от коронавируса
акции протеста
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/25/229732506_0:46:3019:1744_1920x0_80_0_0_39510120526621c71d1d06471d062c15.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Несколько тысяч противников вакцинации от COVID-19 вышли на улицы Ванкувера и других городов Канады в среду, передает местный телеканал CBC.По информации телеканала, толпы, которые призывали "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах. Между тем, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.При этом наиболее масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Во время протеста, по сообщениям телеканала, поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее заявлялось, что власти Канады обяжут федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210902/minzdrav-gruzii-nazval-uslovie-vozobnovleniya-raboty-obschestvennogo-transporta-259231260.html
канада
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/25/229732506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_219bd532afe461b6fc1b99e6f2c72cb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, канада, здравоохранение, вакцинация от коронавируса, акции протеста, коронавирус covid-19

Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде

10:39 02.09.2021
160
© photo: Sputnik / Александр Бабинский / Перейти в фотобанкВ бухте False Creek в Ванкувере
В бухте False Creek в Ванкувере - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Александр Бабинский
/
Перейти в фотобанк
Самый масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам правоохранителей, пять тысяч человек перекрыли дорогу
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Несколько тысяч противников вакцинации от COVID-19 вышли на улицы Ванкувера и других городов Канады в среду, передает местный телеканал CBC.
По информации телеканала, толпы, которые призывали "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах. Между тем, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.
При этом наиболее масштабный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.
Эпидемия коронавируса - девушка в автобусе в маске - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Четвертая волна
Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта
09:01
894
11
Во время протеста, по сообщениям телеканала, поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.
Ранее заявлялось, что власти Канады обяжут федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
401000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11COVID-статистика Грузии: в стране новый антирекорд жертв инфекции
11:56Грузинский бренд Situationist вновь участвует в Неделе моды в Париже
11:46Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
11:41Студенты грузинских вузов обеспечат прозрачность подсчета голосов на выборах
11:25Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар"
11:09Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
10:39Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде
10:24Убийство бизнесмена в Западной Грузии раскрыто
10:11Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
10:09"Это новый этап" – глава МИД Грузии о безвизовом режиме с Северной Македонией
09:20Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
09:01Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта
07:31Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры
07:01На побитом градом винограде грузинские фермеры уже заработали до 8 миллионов лари
01:00Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2021
ВчераСША не исключают возможность сотрудничества с талибами
Вчера"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
ВчераГлавный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
ВчераИзвестны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси