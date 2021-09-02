https://sputnik-georgia.ru/20210902/minzdrav-gruzii-nazval-uslovie-vozobnovleniya-raboty-obschestvennogo-transporta-259231260.html

Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта

Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом ранее продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T09:01+0400

2021-09-02T09:01+0400

2021-09-02T09:01+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. О возобновлении работы транспорта можно будет думать тогда, когда ежедневный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии будет ниже двух тысяч, заявила в эфире телеканала Palitra замминистра здравоохранения Тамар Габуния."Если мы спустимся ниже двух тысяч, что было для нас пиком во время предыдущей волны в апреле-мае, тогда смело можно думать о возобновлении транспорта и еще о восстановлении других социальных мероприятий", – заявила Габуния.На фоне смягчения ограничений должен быть активизирован процесс вакцинации, а также ПЦР-тестирование, отметила она."Сегодня госпитальный сектор работает по полной нагрузке. До тех пор, пока не будет наполовину меньше случаев, сложно будет говорить о возобновлении нормальной работы транспорта", – отметила замминистра.Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября. По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.К этому времени с начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 553 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 497 тысяч излечились, 7 482 скончались.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса