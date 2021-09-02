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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3212-259234696.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
В Грузии зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – за последние 24 часа от COVID-19 скончался 81 человек 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:53+0400
2021-09-02T10:59+0400
четвертая волна
общество
новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212

10:53 02.09.2021 (обновлено: 10:59 02.09.2021)
873
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
В Грузии зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – за последние 24 часа от COVID-19 скончался 81 человек
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.
Пандемия коронавируса - дети в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
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31 августа, 17:22
1020
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.
За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.
К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.
В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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