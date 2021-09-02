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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212

В Грузии зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – за последние 24 часа от COVID-19 скончался 81 человек 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T10:53+0400

2021-09-02T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html

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