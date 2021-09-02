https://sputnik-georgia.ru/20210902/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3212-259234696.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
В Грузии зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – за последние 24 часа от COVID-19 скончался 81 человек 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:53+0400
2021-09-02T10:53+0400
2021-09-02T10:59+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/06/252517581_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_2479adbc47738ac3510dfcd550623d41.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/06/252517581_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_9a0be18bba45dc23adac3107c88512af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
10:53 02.09.2021 (обновлено: 10:59 02.09.2021)
В Грузии зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – за последние 24 часа от COVID-19 скончался 81 человек
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.
За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.
К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.
В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.