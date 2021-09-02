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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
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"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер
"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер
Соглашение о выходе из политического кризиса правящая партия и оппозиция при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля подписали 19 апреля 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T16:11+0400
2021-09-02T17:30+0400
местные выборы в грузии 2021
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оппозиция
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" закрыла тему соглашения с оппозицией и не собирается к ней возвращаться, заявил премьер-министр Грузии и политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили журналистам."Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной она назвала отказ самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" подписывать документ. В среду "Нацдвижение" все же подписало документ, заявив, что делает это ради сохранения европейских ценностей и досрочных парламентских выборов."Исключено, "Грузинская мечта" не вернется к соглашению. Это фарс "Единого национального движения", - сказал Гарибашвили.За выходом "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля последовала жесткая реакция Запада. Международные партнеры Грузии не раз заявляли, что правящая партия не может в единоличном порядке аннулировать соглашение. Невыполнение "Грузинской мечтой" одного из условий соглашения о судебной реформе уже после аннулирования соглашения стало причиной жесткой критики Евросоюза.Между тем глава МИД Грузии заявил, что условия соглашения будут все же выполнены в определенной части.Оппозиция же заявляет, что для нее самой важной частью соглашения является вопрос о проведении досрочных выборов в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на местных выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, выборы, оппозиция

"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер

16:11 02.09.2021 (обновлено: 17:30 02.09.2021)
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© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Government of Georgia
Соглашение о выходе из политического кризиса правящая партия и оппозиция при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля подписали 19 апреля
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" закрыла тему соглашения с оппозицией и не собирается к ней возвращаться, заявил премьер-министр Грузии и политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили журналистам.
"Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной она назвала отказ самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" подписывать документ. В среду "Нацдвижение" все же подписало документ, заявив, что делает это ради сохранения европейских ценностей и досрочных парламентских выборов.
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2021
"Грузинская мечта" вышла из соглашения Шарля Мишеля
28 июля, 14:15
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"Исключено, "Грузинская мечта" не вернется к соглашению. Это фарс "Единого национального движения", - сказал Гарибашвили.
За выходом "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля последовала жесткая реакция Запада. Международные партнеры Грузии не раз заявляли, что правящая партия не может в единоличном порядке аннулировать соглашение. Невыполнение "Грузинской мечтой" одного из условий соглашения о судебной реформе уже после аннулирования соглашения стало причиной жесткой критики Евросоюза.
Между тем глава МИД Грузии заявил, что условия соглашения будут все же выполнены в определенной части.
Оппозиция же заявляет, что для нее самой важной частью соглашения является вопрос о проведении досрочных выборов в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на местных выборах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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