https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruzinskaya-mechta-ne-vernetsya-k-soglasheniyu-sharlya-mishelya---premer-259256737.html

"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер

"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер

Соглашение о выходе из политического кризиса правящая партия и оппозиция при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля подписали 19 апреля 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T16:11+0400

2021-09-02T16:11+0400

2021-09-02T17:30+0400

местные выборы в грузии 2021

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оппозиция

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" закрыла тему соглашения с оппозицией и не собирается к ней возвращаться, заявил премьер-министр Грузии и политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили журналистам."Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной она назвала отказ самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" подписывать документ. В среду "Нацдвижение" все же подписало документ, заявив, что делает это ради сохранения европейских ценностей и досрочных парламентских выборов."Исключено, "Грузинская мечта" не вернется к соглашению. Это фарс "Единого национального движения", - сказал Гарибашвили.За выходом "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля последовала жесткая реакция Запада. Международные партнеры Грузии не раз заявляли, что правящая партия не может в единоличном порядке аннулировать соглашение. Невыполнение "Грузинской мечтой" одного из условий соглашения о судебной реформе уже после аннулирования соглашения стало причиной жесткой критики Евросоюза.Между тем глава МИД Грузии заявил, что условия соглашения будут все же выполнены в определенной части.Оппозиция же заявляет, что для нее самой важной частью соглашения является вопрос о проведении досрочных выборов в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на местных выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210728/Gruzinskaya-mechta-vyshla-iz-soglasheniya-Sharlya-Mishelya-252443408.html

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, выборы, оппозиция