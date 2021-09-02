https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruziya-ischet-film-kandidat-na-premiyu-oskar-259239587.html

Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар"

Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар"

Грузинский фильм-кандидат на соискание "Оскара" будет известен до 10 октября - его тайным голосованием выберет специальная комиссия 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T11:25+0400

2021-09-02T11:25+0400

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грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии начал отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.По данным киноцентра, для регистрации в конкурсе фильм должен соответствовать следующим требованиям: он должен быть показан в любом из кинотеатров Грузии или на коммерческой онлайн-платформе непрерывно в течение 7 дней в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года; должен иметь рекламу в киноиндустрии (постер, трейлер); творческий коллектив должен состоять в основном из граждан или жителей Грузии.Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 31 декабря 2021 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране.Если премьера фильма была запланирована в любом грузинском кинотеатре с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года, но этого не состоялось из-за проблемы, вызванной глобальной пандемией (закрытие кинотеатров), фильм может быть показан в кинотеатрах или на любой коммерческой онлайн-платформе в течение 7 дней.Онлайн-дистрибьюция не рассматривается в период после открытия кинотеатров в Грузии.Фильм-кандидат от Грузии посредством тайного голосования выявит из представленных картин специальная комиссия. Показ квалифицированных фильмов для членов комиссии запланирован на начало октября. Грузинский фильм-кандидат на соискание "Оскара" будет известен до 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-film-smert-otara-poluchil-nagradu-v-karlovykh-varakh-258894994.html

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культура, новости, грузия, оскар, национальный киноцентр грузии, грузинское кино