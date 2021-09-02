https://sputnik-georgia.ru/20210902/kurs-lari-na-chetverg--31148-gel1-259231827.html

Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1

Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T09:20+0400

2021-09-02T09:20+0400

2021-09-02T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 сентября в размере 3,1148 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, лари, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, рубль