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Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T09:20+0400
2021-09-02T09:20+0400
2021-09-02T09:20+0400
экономика
лари
курс доллара
курс лари к доллару на сегодня в грузии
рубль
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 сентября в размере 3,1148 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, лари, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, рубль
Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 сентября в размере 3,1148 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару.
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