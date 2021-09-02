https://sputnik-georgia.ru/20210902/na-pobitom-gradom-vinograde-gruzinskie-fermery-uzhe-zarabotali-do-8-millionov-lari-259231092.html

На побитом градом винограде грузинские фермеры уже заработали до 8 миллионов лари

На побитом градом винограде грузинские фермеры уже заработали до 8 миллионов лари

Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T07:01+0400

2021-09-02T07:01+0400

2021-09-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до девяти тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на девяти локациях в Кахети. С 27 августа побитый градом виноград сдали до 1,3 тысячи фермеров, их доходы составили 8 миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/vinzavody-kakheti-pererabotali-bolee-shesti-tysyach-tonn-pobitogo-gradom-vinograda-259182814.html

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