https://sputnik-georgia.ru/20210902/pochemu-gruziya-otkazalas-ot-50-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-otvet-premera-259258144.html

Почему Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca? Ответ премьера

Почему Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca? Ответ премьера

Премьер Грузии утверждает, что в стране достаточный запас вакцин, в том числе AstraZeneca, но она менее востребована, чем остальные 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T16:41+0400

2021-09-02T16:41+0400

2021-09-02T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии объяснил, почему страна отказалась от дара Латвии - 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.По словам главы правительства, в стране имеется достаточный запас других вакцин, а препарат AstraZeneca не стал востребованным среди населения."Правительство позаботилось завезти в страну достаточное количество вакцин. У нас есть самые разнообразные вакцины: Pfizer, которого у нас миллион доз; Sinovac, идентичная другой китайской вакцине - Sinopharm, миллион доз которой мы тоже уже заказали. Мы еще работаем над поставкой миллиона доз Pfizer. AstraZeneca мы тоже завезли, но, как говорят наши врачи и эпидемиологи, она менее востребована", - заявил Гарибашвили журналистам.Поэтапная кампания вакцинации населения началась в Грузии в марте именно препаратом AstraZeneca. Вскоре после этого случилась трагедия, которая потрясла общество: сразу после вакцинации AstraZeneca скончалась молодая медсестра. У 27-летней девушки случился анафилактический шок. Она впала в кому и скончалась на следующий день.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html

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