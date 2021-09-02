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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/pochemu-gruziya-otkazalas-ot-50-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-otvet-premera-259258144.html
Почему Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca? Ответ премьера
Почему Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca? Ответ премьера
Премьер Грузии утверждает, что в стране достаточный запас вакцин, в том числе AstraZeneca, но она менее востребована, чем остальные 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T16:41+0400
2021-09-02T18:01+0400
четвертая волна
новости
грузия
латвия
ираклий гарибашвили
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии объяснил, почему страна отказалась от дара Латвии - 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.По словам главы правительства, в стране имеется достаточный запас других вакцин, а препарат AstraZeneca не стал востребованным среди населения."Правительство позаботилось завезти в страну достаточное количество вакцин. У нас есть самые разнообразные вакцины: Pfizer, которого у нас миллион доз; Sinovac, идентичная другой китайской вакцине - Sinopharm, миллион доз которой мы тоже уже заказали. Мы еще работаем над поставкой миллиона доз Pfizer. AstraZeneca мы тоже завезли, но, как говорят наши врачи и эпидемиологи, она менее востребована", - заявил Гарибашвили журналистам.Поэтапная кампания вакцинации населения началась в Грузии в марте именно препаратом AstraZeneca. Вскоре после этого случилась трагедия, которая потрясла общество: сразу после вакцинации AstraZeneca скончалась молодая медсестра. У 27-летней девушки случился анафилактический шок. Она впала в кому и скончалась на следующий день.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html
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новости, грузия, латвия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Почему Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca? Ответ премьера

16:41 02.09.2021 (обновлено: 18:01 02.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа AstraZeneca
Шприц на фоне логотипа AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
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Премьер Грузии утверждает, что в стране достаточный запас вакцин, в том числе AstraZeneca, но она менее востребована, чем остальные
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии объяснил, почему страна отказалась от дара Латвии - 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
По словам главы правительства, в стране имеется достаточный запас других вакцин, а препарат AstraZeneca не стал востребованным среди населения.
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"Правительство позаботилось завезти в страну достаточное количество вакцин. У нас есть самые разнообразные вакцины: Pfizer, которого у нас миллион доз; Sinovac, идентичная другой китайской вакцине - Sinopharm, миллион доз которой мы тоже уже заказали. Мы еще работаем над поставкой миллиона доз Pfizer. AstraZeneca мы тоже завезли, но, как говорят наши врачи и эпидемиологи, она менее востребована", - заявил Гарибашвили журналистам.
Поэтапная кампания вакцинации населения началась в Грузии в марте именно препаратом AstraZeneca. Вскоре после этого случилась трагедия, которая потрясла общество: сразу после вакцинации AstraZeneca скончалась молодая медсестра. У 27-летней девушки случился анафилактический шок. Она впала в кому и скончалась на следующий день.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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