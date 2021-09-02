https://sputnik-georgia.ru/20210902/pokhozha-na-friske-pokhudevshaya-kamenskikh-srazila-set-svoim-tantsem-259258658.html

"Похожа на Фриске": похудевшая Каменских сразила Сеть своим танцем

"Похожа на Фриске": похудевшая Каменских сразила Сеть своим танцем

Изменившаяся артистка приготовила сюрприз для всех подписчиков - звезда записала танцевальный видеоролик и сразила фанатов 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:22+0400

2021-09-02T17:22+0400

2021-09-02T17:22+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

потап

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских сразила своих подписчиков: звезда станцевала танец для фанатов и спровоцировала сравнения с покойной певицей Жанной Фриске. Каменских не перестает радовать фанатов новыми фотографиями и видеороликами. Звезда успела отдохнуть в Турции, куда приехала на гастроли, и рассказала о том, как соскучилась по мужу. Но недавно певица подготовила новый сюрприз для фанатов. На своей странице в Instagram Каменских поделилась новым видео: зажигательный танец похудевшей жены Потапа сразил Сеть. Ради видеоролика певица облачилась в белоснежные шорты и голубую рубашку. Также певица сделала броский макияж с акцентом на глаза - черный смоки айс с розовыми тенями. Не осталась без внимания и необычная прическа артистки - высокая и гладкая гулька. Поклонники просмотрели видео звезды и отметили, что в таком образе певица напоминает покойную коллегу Жанну Фриске. "Вы на Фриске тут очень похожи"; "Секси"; "Крутая рубашка и вообще лук"; "Больше танцев, Настя"; "Красивая и правда Фриске напомнила"; "Не могу насмотреться", - написали в Сети. Читайте также:

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потап, настя каменских, российский шоу-бизнес