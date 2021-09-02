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После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори
После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори
Новоселье в Гори справят 128 семей военнослужащих 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T18:32+0400
2021-09-02T18:32+0400
2021-09-02T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Процесс передачи новых квартир грузинским военным продолжается - 128 семей справят новоселье в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает министерство обороны Грузии. Жилплощади распределяли по жеребьевке. Квартиры переданы представителям Сил обороны в состоянии белого каркаса.По информации ведомства, возле жилых корпусов обустроены пандусы для лиц с ОВЗ, прилегающая территория асфальтирована и благоустроена.Военнослужащих с новосельем поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители Минобороны.Ранее, 31 августа, квартиры в военном городке в Варкетили в Тбилиси 485 военнослужащих.Начиная с 2013 года Минобороны Грузии обеспечило квартирами 2047 семей военных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори
18:32 02.09.2021 (обновлено: 19:02 02.09.2021)
Новоселье в Гори справят 128 семей военнослужащих
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik.
Процесс передачи новых квартир грузинским военным продолжается - 128 семей справят новоселье в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает
министерство обороны Грузии.
Жилплощади распределяли по жеребьевке. Квартиры переданы представителям Сил обороны в состоянии белого каркаса.
По информации ведомства, возле жилых корпусов обустроены пандусы для лиц с ОВЗ, прилегающая территория асфальтирована и благоустроена.
Военнослужащих с новосельем поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители Минобороны.
Ранее, 31 августа, квартиры в военном городке в Варкетили в Тбилиси 485 военнослужащих.
Начиная с 2013 года Минобороны Грузии обеспечило квартирами 2047 семей военных.
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