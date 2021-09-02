https://sputnik-georgia.ru/20210902/posle-tbilisi-novye-kvartiry-gruzinskie-voennye-poluchili-v-gori-259263241.html

После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори

После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори

Новоселье в Гори справят 128 семей военнослужащих 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T18:32+0400

2021-09-02T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Процесс передачи новых квартир грузинским военным продолжается - 128 семей справят новоселье в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает министерство обороны Грузии. Жилплощади распределяли по жеребьевке. Квартиры переданы представителям Сил обороны в состоянии белого каркаса.По информации ведомства, возле жилых корпусов обустроены пандусы для лиц с ОВЗ, прилегающая территория асфальтирована и благоустроена.Военнослужащих с новосельем поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители Минобороны.Ранее, 31 августа, квартиры в военном городке в Варкетили в Тбилиси 485 военнослужащих.Начиная с 2013 года Минобороны Грузии обеспечило квартирами 2047 семей военных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/novoselami-stali-do-500-semey-gruzinskikh-voennosluzhaschikh-259169143.html

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