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После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори
После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори
Новоселье в Гори справят 128 семей военнослужащих 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T18:32+0400
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минобороны грузии
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Процесс передачи новых квартир грузинским военным продолжается - 128 семей справят новоселье в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает министерство обороны Грузии. Жилплощади распределяли по жеребьевке. Квартиры переданы представителям Сил обороны в состоянии белого каркаса.По информации ведомства, возле жилых корпусов обустроены пандусы для лиц с ОВЗ, прилегающая территория асфальтирована и благоустроена.Военнослужащих с новосельем поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители Минобороны.Ранее, 31 августа, квартиры в военном городке в Варкетили в Тбилиси 485 военнослужащих.Начиная с 2013 года Минобороны Грузии обеспечило квартирами 2047 семей военных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/novoselami-stali-do-500-semey-gruzinskikh-voennosluzhaschikh-259169143.html
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новости, грузия, гори, минобороны грузии

После Тбилиси новые квартиры грузинские военные получили в Гори

18:32 02.09.2021 (обновлено: 19:02 02.09.2021)
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© Ministry of Defence of GeorgiaВоеннослужащим передали ключи от новых квартир в Гори
Военнослужащим передали ключи от новых квартир в Гори - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Ministry of Defence of Georgia
Новоселье в Гори справят 128 семей военнослужащих
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Процесс передачи новых квартир грузинским военным продолжается - 128 семей справят новоселье в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает министерство обороны Грузии.
Жилплощади распределяли по жеребьевке. Квартиры переданы представителям Сил обороны в состоянии белого каркаса.
Грузинские военные на плацу - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Новые квартиры в Тбилиси получили до 500 семей грузинских военнослужащих
31 августа, 11:29
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По информации ведомства, возле жилых корпусов обустроены пандусы для лиц с ОВЗ, прилегающая территория асфальтирована и благоустроена.
Военнослужащих с новосельем поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители Минобороны.
Ранее, 31 августа, квартиры в военном городке в Варкетили в Тбилиси 485 военнослужащих.
Начиная с 2013 года Минобороны Грузии обеспечило квартирами 2047 семей военных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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