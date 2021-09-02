https://sputnik-georgia.ru/20210902/programma-proizvodi-v-gruzii-rasshiryaetsya-kak-gosudarstvo-pomozhet-biznesu-259266049.html

Программа "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесу

Программа "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесу

По новой инициативе государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% от стоимости проекта 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T19:51+0400

2021-09-02T19:51+0400

2021-09-02T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Воспользоваться новыми проектами государственной программы "Производи в Грузии" в 2021-2022 годах смогут 1,3 тысячи предпринимателей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава."Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Программа расширяется, к ней добавили четыре новые компонента, воспользоваться которыми бенефициары смогут с 1 сентября.Все эти проекты служат развитию экономики страны и улучшению социального и финансового положения граждан:По новой инициативе государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. В рамках программы уже профинансировано более 6,2 тысячи, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/gosprogramma-po-subsidirovaniyu-ipoteki-zarabotala-v-gruzii-259185217.html

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экономика, новости, грузия, производи в грузии