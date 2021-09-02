https://sputnik-georgia.ru/20210902/sbornaya-gruzii-po-futbolu-proigrala-v-batumi-kosovo-v-otborochnom-matche-chm-2022-259270038.html

Сборная Грузии по футболу проиграла в Батуми Косово в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Грузии по футболу проиграла в Батуми Косово в отборочном матче ЧМ-2022

Для Косово эта победа стала первой за 13 отборочных матчей ЧМ, в то время как Грузия не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 (!) игры подряд 02.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу уступила в Батуми команде Косово 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022 в группе "В".Единственный гол во встрече на 18 минуте забил защитник хозяев Давид Хочолава, срезавший мяч в сетку собственных ворот.Несмотря на игровое и территориальное преимущество, за оставшееся время сборная Грузии так и не смогла создать по настоящему опасного момента у ворот гостей.Благодаря этой победе сборная Косово набрала первые очки в нынешнем отборочном цикле и обошла Грузию в турнирной таблице, переместившись на четвертое место.Стоит также отметить, что для Косово эта победа стала первой за 13 отборочных матчей ЧМ. Что касается Грузии, то наша команда не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 (!) игры подряд. Последний успех датирован 2012 годом, когда была обыграна Беларусь со счетом 1:0.Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 5 сентября на выезде против Испании.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-kosovo-po-futbolu-zhdu-interesnogo-futbola-s-gruziey-259227996.html

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