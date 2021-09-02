https://sputnik-georgia.ru/20210902/snouden-rasskazal-vladeltsam-smartfonov-ob-opasnosti-slezhki-za-nimi-259265804.html

Сноуден рассказал владельцам смартфонов об опасности слежки за ними

Сноуден рассказал владельцам смартфонов об опасности слежки за ними

Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T19:36+0400

2021-09-02T19:36+0400

2021-09-02T19:36+0400

новости

в мире

эдвард сноуден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259265659_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_26cae49de5085e75ba233bc1e2aadaa4.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов о риске просмотра их личных данных компаниями, которые производят гаджеты, в частности Apple. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политически неудобные" и финансовые моменты."И даже если вы доверяете компании Apple, как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных"."Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/smartfony-budut-sposobny-raspoznat-mimiku-cheloveka-259223460.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, эдвард сноуден