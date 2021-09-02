https://sputnik-georgia.ru/20210902/snouden-rasskazal-vladeltsam-smartfonov-ob-opasnosti-slezhki-za-nimi-259265804.html
Сноуден рассказал владельцам смартфонов об опасности слежки за ними
Сноуден рассказал владельцам смартфонов об опасности слежки за ними
Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T19:36+0400
2021-09-02T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов о риске просмотра их личных данных компаниями, которые производят гаджеты, в частности Apple. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политически неудобные" и финансовые моменты."И даже если вы доверяете компании Apple, как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных"."Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/smartfony-budut-sposobny-raspoznat-mimiku-cheloveka-259223460.html
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новости, в мире, эдвард сноуден
Сноуден рассказал владельцам смартфонов об опасности слежки за ними
Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов о риске просмотра их личных данных компаниями, которые производят гаджеты, в частности Apple. Об этом пишет РИА Новости
.
По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политически неудобные" и финансовые моменты.
"И даже если вы доверяете компании Apple, как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".
Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных".
"Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.
Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.