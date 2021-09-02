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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
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Студенты грузинских вузов обеспечат прозрачность подсчета голосов на выборах
Студенты грузинских вузов обеспечат прозрачность подсчета голосов на выборах
ЦИК Грузии заключил меморандум о сотрудничестве с двумя грузинскими университетами во время местных выборов 2 октября 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T11:41+0400
2021-09-02T11:41+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузинские студенты будут включены в избирательный процесс с целью обеспечения прозрачности подсчета голосов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.Соответствующий меморандум Центризбирком оформил с Тбилисским государственным университетом имени Джавахишвили и с Сухумским государственным университетом.Согласно меморандуму, университеты отберут для ЦИК студентов и выпускников, имеющих соответствующую квалификацию по размещению видеозаписей процесса подсчета голосов во время выборов в Интернете.Кроме того, стороны будут сотрудничать в организации совместных тренингов и рабочих встреч."Для нас очень важно сотрудничество подобного типа. Надеемся, что студенты заинтересуются этой возможностью. Важно, чтобы подобные проекты продолжились и в будущем", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.Публичность видеозаписи процесса подсчета голосов в день голосования предусматривается избирательной реформой. ЦИК уже принял постановление, определяющее правила видеозаписи процесса подсчета голосов во время местных выборов 2 октября.Снятый материал будет размещен на онлайн-платформе. Именно к технической реализации этого процесса и будут привлечены студенты Тбилисского и Сухумского государственных университетов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bezopasnost-na-vyborakh-v-Gruzii-TsIK-prinyal-postanovleniya-252655462.html
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, студенты

Студенты грузинских вузов обеспечат прозрачность подсчета голосов на выборах

11:41 02.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский государственный университет
Тбилисский государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ЦИК Грузии заключил меморандум о сотрудничестве с двумя грузинскими университетами во время местных выборов 2 октября
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузинские студенты будут включены в избирательный процесс с целью обеспечения прозрачности подсчета голосов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.
Соответствующий меморандум Центризбирком оформил с Тбилисским государственным университетом имени Джавахишвили и с Сухумским государственным университетом.
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Согласно меморандуму, университеты отберут для ЦИК студентов и выпускников, имеющих соответствующую квалификацию по размещению видеозаписей процесса подсчета голосов во время выборов в Интернете.
Кроме того, стороны будут сотрудничать в организации совместных тренингов и рабочих встреч.
"Для нас очень важно сотрудничество подобного типа. Надеемся, что студенты заинтересуются этой возможностью. Важно, чтобы подобные проекты продолжились и в будущем", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.
Публичность видеозаписи процесса подсчета голосов в день голосования предусматривается избирательной реформой. ЦИК уже принял постановление, определяющее правила видеозаписи процесса подсчета голосов во время местных выборов 2 октября.
Снятый материал будет размещен на онлайн-платформе. Именно к технической реализации этого процесса и будут привлечены студенты Тбилисского и Сухумского государственных университетов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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