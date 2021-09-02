https://sputnik-georgia.ru/20210902/tretya-sila-nazvala-svoego-kandidata-v--mery-tbilisi-259255879.html

"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси

"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси

"Третья сила", которая объединяет несколько оппозиционных партий, идет на выборы под номером один 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T16:21+0400

2021-09-02T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила" выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.Кекенадзе является председателем партии "Свободные демократы", а Чихладзе – членом политсовета партии "Стратегия Агмашенебели".Именно на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе была создана "Третья сила", в которую также объединились партия "Реформер", Республиканская партия и "Свободные демократы". "Третья сила" идет под номером 1 на выборы. Презентация новой политической платформы состоялась в понедельник.Основными конкурентами Кекенадзе на местных выборах станут действующий мэр столицы Каха Каладзе ("Грузинская мечта"), экс-премьер Грузии Георгий Гахария ("Для Грузии"), Ника Мелия (от нескольких оппозиционных партий), Анна Бибилашвили ("Лело для Грузии"), Анна Долидзе ("Для народа").Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.Выборы в Грузии состоятся 2 октября. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/platforma-tretya-sila-prezentovala-svoikh-chlenov-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-259160676.html

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