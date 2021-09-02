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Местные выборы в Грузии 2021
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"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси
"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси
"Третья сила", которая объединяет несколько оппозиционных партий, идет на выборы под номером один 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T16:21+0400
2021-09-02T18:03+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила" выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.Кекенадзе является председателем партии "Свободные демократы", а Чихладзе – членом политсовета партии "Стратегия Агмашенебели".Именно на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе была создана "Третья сила", в которую также объединились партия "Реформер", Республиканская партия и "Свободные демократы". "Третья сила" идет под номером 1 на выборы. Презентация новой политической платформы состоялась в понедельник.Основными конкурентами Кекенадзе на местных выборах станут действующий мэр столицы Каха Каладзе ("Грузинская мечта"), экс-премьер Грузии Георгий Гахария ("Для Грузии"), Ника Мелия (от нескольких оппозиционных партий), Анна Бибилашвили ("Лело для Грузии"), Анна Долидзе ("Для народа").Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.Выборы в Грузии состоятся 2 октября. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/platforma-tretya-sila-prezentovala-svoikh-chlenov-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-259160676.html
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политика, новости, грузия, выборы

"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси

16:21 02.09.2021 (обновлено: 18:03 02.09.2021)
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© Facebook / Tamar KekenadzeТамар Кекенадзе
Тамар Кекенадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Facebook / Tamar Kekenadze
"Третья сила", которая объединяет несколько оппозиционных партий, идет на выборы под номером один
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила" выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.
Кекенадзе является председателем партии "Свободные демократы", а Чихладзе – членом политсовета партии "Стратегия Агмашенебели".
Георгий Вашадзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
30 августа, 23:07
667
Именно на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе была создана "Третья сила", в которую также объединились партия "Реформер", Республиканская партия и "Свободные демократы". "Третья сила" идет под номером 1 на выборы. Презентация новой политической платформы состоялась в понедельник.

"Кандидатом в мэры Тбилиси от "Третьей силы" станет Тамар Кекенадзе. Тамар Кекенадзе родилась и выросла в Тбилиси, имеет большой опыт работы в сфере управления проектами как в Грузии, так и за рубежом. У нее есть многолетний опыт работы в грузинских и международных неправительственных организациях", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Основными конкурентами Кекенадзе на местных выборах станут действующий мэр столицы Каха Каладзе ("Грузинская мечта"), экс-премьер Грузии Георгий Гахария ("Для Грузии"), Ника Мелия (от нескольких оппозиционных партий), Анна Бибилашвили ("Лело для Грузии"), Анна Долидзе ("Для народа").
© SputnikНа пост мэра столицы Грузии претендует афроамериканец
На пост мэра столицы Грузии претендует афроамериканец - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
На пост мэра столицы Грузии претендует афроамериканец
© Sputnik
Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.
Выборы в Грузии состоятся 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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