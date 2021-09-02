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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
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ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве
ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве
ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде, а также будут обмениваться информацией и консультировать друг друга 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T23:52+0400
2021-09-03T00:21+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и министер внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве своих ведомств на день выборов, говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров и депуатов местных совещательных органов – сакребуло.В меморандуме прописаны формы сотрудничества и способ решения спорных вопросов.Согласно меморандуму, ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде. Также стороны будут обмениваться информацией и консультировать друг друга.Несмотря на то, что сотрудники полиции не имеют права находится на территории избирательного участка в день голосования, патрульная полиция незамедлительно реагирует на все вызовы с участков и помогает обеспечить порядок. На это время процесс голосования прерывается.Как правило речь идет о выдворении людей мешающих процессу голосования и решении жарких споров между членами комиссии или наблюдателями.Кроме того, полиция будет следить и за соблюдением нормы запрещающей сбор сторонников партии в радиусе 100 метров от избирательного участка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bezopasnost-na-vyborakh-v-Gruzii-TsIK-prinyal-postanovleniya-252655462.html
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политика, грузия, мвд грузии, цик грузии, местные выборы

ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве

23:52 02.09.2021 (обновлено: 00:21 03.09.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovЦИК Грузии
ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде, а также будут обмениваться информацией и консультировать друг друга
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и министер внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве своих ведомств на день выборов, говорится в сообщении ЦИК.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров и депуатов местных совещательных органов – сакребуло.
В меморандуме прописаны формы сотрудничества и способ решения спорных вопросов.
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Согласно меморандуму, ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде. Также стороны будут обмениваться информацией и консультировать друг друга.
Несмотря на то, что сотрудники полиции не имеют права находится на территории избирательного участка в день голосования, патрульная полиция незамедлительно реагирует на все вызовы с участков и помогает обеспечить порядок. На это время процесс голосования прерывается.
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Как правило речь идет о выдворении людей мешающих процессу голосования и решении жарких споров между членами комиссии или наблюдателями.
Кроме того, полиция будет следить и за соблюдением нормы запрещающей сбор сторонников партии в радиусе 100 метров от избирательного участка.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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