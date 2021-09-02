https://sputnik-georgia.ru/20210902/tsik-i-mvd-gruzii-dogovorilis-o-sotrudnichestve-259271962.html
ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве
ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве
ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде, а также будут обмениваться информацией и консультировать друг друга 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T23:52+0400
2021-09-02T23:52+0400
2021-09-03T00:21+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
мвд грузии
цик грузии
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249900005_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_adb996bbdd4b3dd22a65495841de104d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и министер внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве своих ведомств на день выборов, говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров и депуатов местных совещательных органов – сакребуло.В меморандуме прописаны формы сотрудничества и способ решения спорных вопросов.Согласно меморандуму, ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде. Также стороны будут обмениваться информацией и консультировать друг друга.Несмотря на то, что сотрудники полиции не имеют права находится на территории избирательного участка в день голосования, патрульная полиция незамедлительно реагирует на все вызовы с участков и помогает обеспечить порядок. На это время процесс голосования прерывается.Как правило речь идет о выдворении людей мешающих процессу голосования и решении жарких споров между членами комиссии или наблюдателями.Кроме того, полиция будет следить и за соблюдением нормы запрещающей сбор сторонников партии в радиусе 100 метров от избирательного участка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bezopasnost-na-vyborakh-v-Gruzii-TsIK-prinyal-postanovleniya-252655462.html
https://sputnik-georgia.ru/20210810/Gruzinskaya-mechta-obeschala-privit-vsekh-svoikh-storonnikov-i-chlenov-TsIK-k-vyboram-252550958.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249900005_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_69e4d270a2bb6eddbbbf1745116deb21.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, мвд грузии, цик грузии, местные выборы
ЦИК и МВД Грузии договорились о сотрудничестве
23:52 02.09.2021 (обновлено: 00:21 03.09.2021)
ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде, а также будут обмениваться информацией и консультировать друг друга
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik.
Глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и министер внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве своих ведомств на день выборов, говорится в сообщении
ЦИК.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров и депуатов местных совещательных органов – сакребуло.
В меморандуме прописаны формы сотрудничества и способ решения спорных вопросов.
Согласно меморандуму, ЦИК и МВД Грузии будут сотрудничать по проведению выборов в спокойной и свободной среде. Также стороны будут обмениваться информацией и консультировать друг друга.
Несмотря на то, что сотрудники полиции не имеют права находится на территории избирательного участка в день голосования, патрульная полиция незамедлительно реагирует на все вызовы с участков и помогает обеспечить порядок. На это время процесс голосования прерывается.
Как правило речь идет о выдворении людей мешающих процессу голосования и решении жарких споров между членами комиссии или наблюдателями.
Кроме того, полиция будет следить и за соблюдением нормы запрещающей сбор сторонников партии в радиусе 100 метров от избирательного участка.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.