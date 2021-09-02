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Убийство бизнесмена в Западной Грузии раскрыто
Убийство бизнесмена в Западной Грузии раскрыто
Задержанный обвиняется в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:24+0400
2021-09-02T10:24+0400
2021-09-02T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Убийство бизнесмена в селе Ганмухури в регионе Самегрело раскрыто – предполагаемый преступник задержан, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.По горячим следам задержан 55-летний мужчина. Следствие установило, что он нанес множество ножевых ранений бизнесмену, с которым у него возник конфликт, в его же доме, после чего скрылся с места происшествия.Между знакомыми ссора, переросшая в драку, возникла из-за старого конфликта. 67-летний бизнесмен скончался до того, как был доставлен в больницу.Обвиняемый был задержан через несколько часов после случившегося. В качестве улики изъято орудие убийства – нож.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/za-popytku-ubiystva-brata-zhitel-tbilisi-prigovoren-k-13-godam-tyurmy-259222297.html
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новости, грузия, мвд грузии, убийство
Убийство бизнесмена в Западной Грузии раскрыто
10:24 02.09.2021 (обновлено: 11:35 02.09.2021)
Задержанный обвиняется в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
Убийство бизнесмена в селе Ганмухури в регионе Самегрело раскрыто – предполагаемый преступник задержан, сообщается на сайте
министерства внутренних дел Грузии.
По горячим следам задержан 55-летний мужчина. Следствие установило, что он нанес множество ножевых ранений бизнесмену, с которым у него возник конфликт, в его же доме, после чего скрылся с места происшествия.
Между знакомыми ссора, переросшая в драку, возникла из-за старого конфликта. 67-летний бизнесмен скончался до того, как был доставлен в больницу.
Обвиняемый был задержан через несколько часов после случившегося. В качестве улики изъято орудие убийства – нож.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
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