https://sputnik-georgia.ru/20210902/v-gruzii-snimayut-film-po-motivam-tsygan-dumbadze-259248508.html

В Грузии снимают фильм по мотивам "Цыган" Думбадзе

В Грузии снимают фильм по мотивам "Цыган" Думбадзе

В Грузии экранизирует произведение самого "солнечного писателя" страны. Премьера картины ожидается уже в конце года 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T13:37+0400

2021-09-02T13:37+0400

2021-09-02T13:47+0400

культура

новости

грузия

гурия

нодар думбадзе

грузинское кино

грузинская литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250643962_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1af632d1807c6d49110bac2c4ef31532.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Грузии планируется экранизация еще одного произведения писателя Нодара Думбадзе – на этот раз создается полнометражный фильм "Цыгане".Кинолента "Цыгане" будет основана на трех новеллах автора. Режиссером фильма выступил Георгий Кикалеишвили, который снимает фильм в Тбилиси и регионе Гурия (Западная Грузия).В фильме принимают участие украинские и грузинские актеры, в том числе актеры театров Чохатаури и Озургети. Телепремьера полнометражного фильма "Цыгане" планируется в конце года на телеканале "Имеди".Нодар Думбадзе – грузинский и советский писатель, лауреат Ленинской премии (1980). Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как роман "Закон вечности", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида" и другие.В 1973 году Нодар Думбадзе был награжден серебряной медалью имени Александра Фадеева за роман "Не бойся, мама".Многие произведения Думбадзе экранизированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20200714/Vse-kak-polozheno-shashlyk-bashlyk-vino---v-Gruzii-vspominayut-pisatelya-Nodara-Dumbadze-248968486.html

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, гурия, нодар думбадзе, грузинское кино, грузинская литература