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В Грузии снимают фильм по мотивам "Цыган" Думбадзе
В Грузии снимают фильм по мотивам "Цыган" Думбадзе
В Грузии экранизирует произведение самого "солнечного писателя" страны. Премьера картины ожидается уже в конце года 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T13:37+0400
2021-09-02T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Грузии планируется экранизация еще одного произведения писателя Нодара Думбадзе – на этот раз создается полнометражный фильм "Цыгане".Кинолента "Цыгане" будет основана на трех новеллах автора. Режиссером фильма выступил Георгий Кикалеишвили, который снимает фильм в Тбилиси и регионе Гурия (Западная Грузия).В фильме принимают участие украинские и грузинские актеры, в том числе актеры театров Чохатаури и Озургети. Телепремьера полнометражного фильма "Цыгане" планируется в конце года на телеканале "Имеди".Нодар Думбадзе – грузинский и советский писатель, лауреат Ленинской премии (1980). Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как роман "Закон вечности", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида" и другие.В 1973 году Нодар Думбадзе был награжден серебряной медалью имени Александра Фадеева за роман "Не бойся, мама".Многие произведения Думбадзе экранизированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20200714/Vse-kak-polozheno-shashlyk-bashlyk-vino---v-Gruzii-vspominayut-pisatelya-Nodara-Dumbadze-248968486.html
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культура, новости, грузия, гурия, нодар думбадзе, грузинское кино, грузинская литература

В Грузии снимают фильм по мотивам "Цыган" Думбадзе

13:37 02.09.2021 (обновлено: 13:47 02.09.2021)
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© photo : Pixabay / Free-PhotosСъемки фильма. Кинокамера
Съемки фильма. Кинокамера - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo : Pixabay / Free-Photos
В Грузии экранизирует произведение самого "солнечного писателя" страны. Премьера картины ожидается уже в конце года
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Грузии планируется экранизация еще одного произведения писателя Нодара Думбадзе – на этот раз создается полнометражный фильм "Цыгане".
Кинолента "Цыгане" будет основана на трех новеллах автора. Режиссером фильма выступил Георгий Кикалеишвили, который снимает фильм в Тбилиси и регионе Гурия (Западная Грузия).
В фильме принимают участие украинские и грузинские актеры, в том числе актеры театров Чохатаури и Озургети. Телепремьера полнометражного фильма "Цыгане" планируется в конце года на телеканале "Имеди".
Нодар Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2020
"Все, как положено: шашлык-башлык-вино" - в Грузии вспоминают писателя Нодара Думбадзе
14 июля 2020, 12:02
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Нодар Думбадзе – грузинский и советский писатель, лауреат Ленинской премии (1980). Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как роман "Закон вечности", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида" и другие.
В 1973 году Нодар Думбадзе был награжден серебряной медалью имени Александра Фадеева за роман "Не бойся, мама".
Многие произведения Думбадзе экранизированы.
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