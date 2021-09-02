https://sputnik-georgia.ru/20210902/vo-dvore-shkoly-v-batumi-obnaruzhili-tri-kusta-konopli-259259552.html

Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли

Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли

Обнаружила растение журналистка одного из оппозиционных телеканалов, она же обратилась в полицию и сообщила о находке дирекции школы 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:53+0400

2021-09-02T17:53+0400

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конопля

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обнаружением трех кустов конопли во дворе батумской школы №18 на улице Гришашвили (регион Аджария), об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе ведомства.Расследование ведется по статье 265 УК Грузии - "незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества". Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Обнаружила растение журналистка оппозиционного телеканала Mtavari Тея Вашаломидзе, которая обратилась в полицию и сообщила о находке в дирекцию школы.Как сообщает Аджарское телевидение, на место прибыли представители Минобразования страны.Учебный процесс в школах страны возобновится в дистанционном режиме 15 сентября. По решению Координационного совета, вернуться за парты школьники смогут с 4 октября в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html

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общество, происшествия, новости, грузия, конопля