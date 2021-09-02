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Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли
Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли
Обнаружила растение журналистка одного из оппозиционных телеканалов, она же обратилась в полицию и сообщила о находке дирекции школы 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:53+0400
2021-09-02T17:53+0400
общество
происшествия
новости
грузия
конопля
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обнаружением трех кустов конопли во дворе батумской школы №18 на улице Гришашвили (регион Аджария), об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе ведомства.Расследование ведется по статье 265 УК Грузии - "незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества". Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Обнаружила растение журналистка оппозиционного телеканала Mtavari Тея Вашаломидзе, которая обратилась в полицию и сообщила о находке в дирекцию школы.Как сообщает Аджарское телевидение, на место прибыли представители Минобразования страны.Учебный процесс в школах страны возобновится в дистанционном режиме 15 сентября. По решению Координационного совета, вернуться за парты школьники смогут с 4 октября в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, конопля

Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли

17:53 02.09.2021
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© Pixabay / GAD-BMМарихуана
Марихуана - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Pixabay / GAD-BM
Обнаружила растение журналистка одного из оппозиционных телеканалов, она же обратилась в полицию и сообщила о находке дирекции школы
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обнаружением трех кустов конопли во дворе батумской школы №18 на улице Гришашвили (регион Аджария), об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование ведется по статье 265 УК Грузии - "незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества". Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Онлайн школа. Дистанционное обучение - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Четвертая волна
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
31 августа, 12:58
2040
Обнаружила растение журналистка оппозиционного телеканала Mtavari Тея Вашаломидзе, которая обратилась в полицию и сообщила о находке в дирекцию школы.
Как сообщает Аджарское телевидение, на место прибыли представители Минобразования страны.
Учебный процесс в школах страны возобновится в дистанционном режиме 15 сентября. По решению Координационного совета, вернуться за парты школьники смогут с 4 октября в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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