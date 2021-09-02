https://sputnik-georgia.ru/20210902/vo-dvore-shkoly-v-batumi-obnaruzhili-tri-kusta-konopli-259259552.html
Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли
Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли
Обнаружила растение журналистка одного из оппозиционных телеканалов, она же обратилась в полицию и сообщила о находке дирекции школы 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:53+0400
2021-09-02T17:53+0400
2021-09-02T17:53+0400
общество
происшествия
новости
грузия
конопля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24206/79/242067930_0:88:1921:1168_1920x0_80_0_0_62eeee1d4c11eb445adf7279fca64bcf.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обнаружением трех кустов конопли во дворе батумской школы №18 на улице Гришашвили (регион Аджария), об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе ведомства.Расследование ведется по статье 265 УК Грузии - "незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества". Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Обнаружила растение журналистка оппозиционного телеканала Mtavari Тея Вашаломидзе, которая обратилась в полицию и сообщила о находке в дирекцию школы.Как сообщает Аджарское телевидение, на место прибыли представители Минобразования страны.Учебный процесс в школах страны возобновится в дистанционном режиме 15 сентября. По решению Координационного совета, вернуться за парты школьники смогут с 4 октября в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24206/79/242067930_89:0:1790:1276_1920x0_80_0_0_920daadb8d779a83890eb437d0fc7261.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, происшествия, новости, грузия, конопля
Во дворе школы в Батуми обнаружили три куста конопли
Обнаружила растение журналистка одного из оппозиционных телеканалов, она же обратилась в полицию и сообщила о находке дирекции школы
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обнаружением трех кустов конопли во дворе батумской школы №18 на улице Гришашвили (регион Аджария), об этом Sputnik Грузия
сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование ведется по статье 265 УК Грузии - "незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества". Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Обнаружила растение журналистка оппозиционного телеканала Mtavari Тея Вашаломидзе, которая обратилась в полицию и сообщила о находке в дирекцию школы.
Как сообщает Аджарское телевидение, на место прибыли представители Минобразования страны.
Учебный процесс в школах страны возобновится в дистанционном режиме 15 сентября. По решению Координационного совета, вернуться за парты школьники смогут с 4 октября в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.