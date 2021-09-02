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https://sputnik-georgia.ru/20210902/zachem-uchitsya-budu-glupoy-razgovor-pervoklashki-s-mamoy-rassmeshil-vsekh--video-259245957.html
"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой рассмешил всех – видео
"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой рассмешил всех – видео
Беседа маленькой Аделины с мамой состоялась несколько лет назад, но с началом нового учебного года видео снова завирусилось в Интернете 02.09.2021, Sputnik Грузия
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На этом видео очень упрямая первоклашка по имени Аделина ни в какую не хочет делать домашнее задание. Она спрашивает у мамы: "Почему надо учиться?" А на ответ, чтобы она была умная, а не глупая, уверенно отвечает: "Пусть я буду глупой, вот пусть".Конечно, мать пытается ее убедить, что это плохой выбор, потому что все будут смеяться, но девочка парирует: "Я спрячусь". Тогда в ход идет типичный аргумент, что в будущем Аделина не найдет жениха, если будет глупой, а девочка выдает эпичную фразу: "Мама, ты думаешь, что у тебя в голове?"В конце концов после короткой беседы Аделина решает пойти на уступки и все же сделать, как хочет мама.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , дети

"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой рассмешил всех – видео

13:07 02.09.2021
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© Sputnik / Olga KiknavelidzeДевочка дистанционно делает уроки
Девочка дистанционно делает уроки - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Беседа маленькой Аделины с мамой состоялась несколько лет назад, но с началом нового учебного года видео снова завирусилось в Интернете
На этом видео очень упрямая первоклашка по имени Аделина ни в какую не хочет делать домашнее задание. Она спрашивает у мамы: "Почему надо учиться?" А на ответ, чтобы она была умная, а не глупая, уверенно отвечает: "Пусть я буду глупой, вот пусть".
Конечно, мать пытается ее убедить, что это плохой выбор, потому что все будут смеяться, но девочка парирует: "Я спрячусь". Тогда в ход идет типичный аргумент, что в будущем Аделина не найдет жениха, если будет глупой, а девочка выдает эпичную фразу: "Мама, ты думаешь, что у тебя в голове?"
В конце концов после короткой беседы Аделина решает пойти на уступки и все же сделать, как хочет мама.
Смотрите на видео также:
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