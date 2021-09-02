https://sputnik-georgia.ru/20210902/zachem-uchitsya-budu-glupoy-razgovor-pervoklashki-s-mamoy-rassmeshil-vsekh--video-259245957.html

"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой рассмешил всех – видео

"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой рассмешил всех – видео

Беседа маленькой Аделины с мамой состоялась несколько лет назад, но с началом нового учебного года видео снова завирусилось в Интернете 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T13:07+0400

2021-09-02T13:07+0400

2021-09-02T13:07+0400

видеоклуб

дети

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На этом видео очень упрямая первоклашка по имени Аделина ни в какую не хочет делать домашнее задание. Она спрашивает у мамы: "Почему надо учиться?" А на ответ, чтобы она была умная, а не глупая, уверенно отвечает: "Пусть я буду глупой, вот пусть".Конечно, мать пытается ее убедить, что это плохой выбор, потому что все будут смеяться, но девочка парирует: "Я спрячусь". Тогда в ход идет типичный аргумент, что в будущем Аделина не найдет жениха, если будет глупой, а девочка выдает эпичную фразу: "Мама, ты думаешь, что у тебя в голове?"В конце концов после короткой беседы Аделина решает пойти на уступки и все же сделать, как хочет мама.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , дети