https://sputnik-georgia.ru/20210903/detskie-sady-v-stolitse-gruzii-nachnut-razdachu-produktov-s-15-sentyabrya-259300601.html

Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября

Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Раздача продуктов питания для воспитанников детских садов Тбилиси начнется с 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Агентства по... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Раздача продуктов питания для воспитанников детских садов Тбилиси начнется с 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухучшения эпидемиологической ситации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанников садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе."В связи с переносом воспитательного года 2021-2022, с 15 сентября Агентство по управлению детскими садами Тбилиси возобновит раздачу продуктов питания для воспитанников. Инициированный мэром социальный проект мы начали с 19 сентября прошлого года, и каждый раз, когда воспитательный процесс прекращается, предназначенные для детей продукты раздаются воспитанникам", - заявил руководитель агентства Кахабер Гванцеладзе.В связи с отсрочкой воспитательного процесса, продукты, которые в детских садах были предназначены для детей, будут получать их родители. При раздаче продуктов будут соблюдены все правила, установленные для превенции распространения коронавируса. В cписке продуктов - сахар, мука, овсянка, макароны, подсолнечное масло, яйца, чай, сыр, молоко и др.В Тбилиси 188 государственных детских садов, в которых зарегистрировано до 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html

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