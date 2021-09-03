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https://sputnik-georgia.ru/20210903/detskie-sady-v-stolitse-gruzii-nachnut-razdachu-produktov-s-15-sentyabrya-259300601.html
Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Раздача продуктов питания для воспитанников детских садов Тбилиси начнется с 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Агентства по... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T20:01+0400
2021-09-03T20:01+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
детский сад
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Раздача продуктов питания для воспитанников детских садов Тбилиси начнется с 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухучшения эпидемиологической ситации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанников садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе."В связи с переносом воспитательного года 2021-2022, с 15 сентября Агентство по управлению детскими садами Тбилиси возобновит раздачу продуктов питания для воспитанников. Инициированный мэром социальный проект мы начали с 19 сентября прошлого года, и каждый раз, когда воспитательный процесс прекращается, предназначенные для детей продукты раздаются воспитанникам", - заявил руководитель агентства Кахабер Гванцеладзе.В связи с отсрочкой воспитательного процесса, продукты, которые в детских садах были предназначены для детей, будут получать их родители. При раздаче продуктов будут соблюдены все правила, установленные для превенции распространения коронавируса. В cписке продуктов - сахар, мука, овсянка, макароны, подсолнечное масло, яйца, чай, сыр, молоко и др.В Тбилиси 188 государственных детских садов, в которых зарегистрировано до 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, детский сад, коронавирус covid-19

Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября

20:01 03.09.2021
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© photo: Tbilisi City Hall / FBИгровая комната в детском саду
Игровая комната в детском саду - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Tbilisi City Hall / FB
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Раздача продуктов питания для воспитанников детских садов Тбилиси начнется с 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.
Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухучшения эпидемиологической ситации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанников садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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Четвертая волна
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
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"В связи с переносом воспитательного года 2021-2022, с 15 сентября Агентство по управлению детскими садами Тбилиси возобновит раздачу продуктов питания для воспитанников. Инициированный мэром социальный проект мы начали с 19 сентября прошлого года, и каждый раз, когда воспитательный процесс прекращается, предназначенные для детей продукты раздаются воспитанникам", - заявил руководитель агентства Кахабер Гванцеладзе.
В связи с отсрочкой воспитательного процесса, продукты, которые в детских садах были предназначены для детей, будут получать их родители. При раздаче продуктов будут соблюдены все правила, установленные для превенции распространения коронавируса. В cписке продуктов - сахар, мука, овсянка, макароны, подсолнечное масло, яйца, чай, сыр, молоко и др.
В Тбилиси 188 государственных детских садов, в которых зарегистрировано до 61 тысячи воспитанников.
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