https://sputnik-georgia.ru/20210903/eks-premer-gruzii-nachal-predvybornuyu-kampaniyu-v-tbilisi-259283773.html

Экс-премьер Грузии начал предвыборную кампанию в Тбилиси

Экс-премьер Грузии начал предвыборную кампанию в Тбилиси

Лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария убежден, что в грузинской политике нужны новые лица 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Экс-премьер – лидер партии "Для Грузии" и кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария официально начал свою предвыборную кампанию в столице.Свою первую встречу с избирателями Гахария провел в Исанском районе вместе с кандидатом в мажоритарные депутаты этого района от партии "Для Грузии" Татой Хведелиани.Гахария рассказал избирателям, как много значит для него Тбилиси, город, где он родился, вырос и получил образование."О чем мы говорим, то и делаем. Мы не даем ложных обещаний людям, тем самым мы не оскорбляем ни себя, ни других. Если есть что-то, что не может быть сделано, мы так и скажем, что это не может быть сделано. Вы меня знаете – я допустил много ошибок, но я и много сделал. Что я говорил, то и делал, и я знал, чему служил", – заявил Гахария.По словам бывшего премьера, его партия идет на выборы, чтобы дать гражданам страны возможность достойно жить и достойно содержать свою семью, а для этого в грузинскую политику должны прийти новые люди."В этой стране нет ничего важнее добросовестности и профессионализма. Мы годами ходим по одному и тому же кругу, мы устали смотреть на одни и те же лица – мы должны открыть молодым путь в политику", – заявил Гахария.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Партия "Для Грузии" одного из самых популярных премьер-министров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ушедшего в оппозицию, Георгия Гахария появилась в июне. По итогам большинства опросов занимает третье место в рейтинге после правящей партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html

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политика, новости, грузия, георгий гахария, выборы