https://sputnik-georgia.ru/20210903/eto-sluchilos-na-kinofestivale-irina-bezrukova-o-znakomstve-s-vaynshteynom-259280478.html

"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном

"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном

Продюсер Харви Вайнштейн, по словам актрисы Ирины Безруковой, был вежлив при знакомстве 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T11:09+0400

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2021-09-03T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала журналистам о том, как познакомилась с печально известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном.Вайнштейн отбывает тюремное заключение в США. Он приговорен к 23 годам в марте 2020 года. Продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени."Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда [режиссер] Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг", – вспомнила артистка в беседе с NEWS.ru.Знакомство произошло так: Безрукова подошла к режиссеру "Криминального чтива" и шутливо спросила, как ему русская зима. Хотя фестиваль проходил летом, но температура воздуха еле достигала 13 градусов. Тарантино, в свою очередь, ответил, что в России отличная зима.При этом, по воспоминаниям Безруковой, Вайнштейн вел себя довольно вежливо и по-светски. Между тем, он абсолютно не выглядел монстром, подчеркивает артистка. Безрукова предполагает, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем "подтолкнули человека в пропасть".Читайте также:

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