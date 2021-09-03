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https://sputnik-georgia.ru/20210903/eto-sluchilos-na-kinofestivale-irina-bezrukova-o-znakomstve-s-vaynshteynom-259280478.html
"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном
"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном
Продюсер Харви Вайнштейн, по словам актрисы Ирины Безруковой, был вежлив при знакомстве 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T11:09+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
харви вайнштейн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала журналистам о том, как познакомилась с печально известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном.Вайнштейн отбывает тюремное заключение в США. Он приговорен к 23 годам в марте 2020 года. Продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени."Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда [режиссер] Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг", – вспомнила артистка в беседе с NEWS.ru.Знакомство произошло так: Безрукова подошла к режиссеру "Криминального чтива" и шутливо спросила, как ему русская зима. Хотя фестиваль проходил летом, но температура воздуха еле достигала 13 градусов. Тарантино, в свою очередь, ответил, что в России отличная зима.При этом, по воспоминаниям Безруковой, Вайнштейн вел себя довольно вежливо и по-светски. Между тем, он абсолютно не выглядел монстром, подчеркивает артистка. Безрукова предполагает, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем "подтолкнули человека в пропасть".Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210722/Vaynshteyn-otkazalsya-priznavat-sebya-vinovnym-po-novym-iznasilovaniyam-252391783.html
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харви вайнштейн, российский шоу-бизнес

"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном

11:09 03.09.2021 (обновлено: 11:29 03.09.2021)
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© photo: Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Безрукова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса Ирина Безрукова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
/
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Продюсер Харви Вайнштейн, по словам актрисы Ирины Безруковой, был вежлив при знакомстве
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала журналистам о том, как познакомилась с печально известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
Вайнштейн отбывает тюремное заключение в США. Он приговорен к 23 годам в марте 2020 года. Продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.
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"Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда [режиссер] Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг", – вспомнила артистка в беседе с NEWS.ru.
Знакомство произошло так: Безрукова подошла к режиссеру "Криминального чтива" и шутливо спросила, как ему русская зима. Хотя фестиваль проходил летом, но температура воздуха еле достигала 13 градусов. Тарантино, в свою очередь, ответил, что в России отличная зима.

"Затем я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем "Оскар" чешско-британском фильме "Коля", прокатом которого ранее занимался Харви. "Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!" – отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат", – отметила Безрукова.

При этом, по воспоминаниям Безруковой, Вайнштейн вел себя довольно вежливо и по-светски. Между тем, он абсолютно не выглядел монстром, подчеркивает артистка. Безрукова предполагает, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем "подтолкнули человека в пропасть".
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