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"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном
11:09 03.09.2021 (обновлено: 11:29 03.09.2021)
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© photo: Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Безрукова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov/
Продюсер Харви Вайнштейн, по словам актрисы Ирины Безруковой, был вежлив при знакомстве
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала журналистам о том, как познакомилась с печально известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
Вайнштейн отбывает тюремное заключение в США. Он приговорен к 23 годам в марте 2020 года. Продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.
"Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда [режиссер] Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг", – вспомнила артистка в беседе с NEWS.ru.
Знакомство произошло так: Безрукова подошла к режиссеру "Криминального чтива" и шутливо спросила, как ему русская зима. Хотя фестиваль проходил летом, но температура воздуха еле достигала 13 градусов. Тарантино, в свою очередь, ответил, что в России отличная зима.
"Затем я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем "Оскар" чешско-британском фильме "Коля", прокатом которого ранее занимался Харви. "Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!" – отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат", – отметила Безрукова.
При этом, по воспоминаниям Безруковой, Вайнштейн вел себя довольно вежливо и по-светски. Между тем, он абсолютно не выглядел монстром, подчеркивает артистка. Безрукова предполагает, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем "подтолкнули человека в пропасть".
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