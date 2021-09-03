https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html

Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации

Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации

Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на своих предвыборных баннерах разместить призыв к вакцинации 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T19:27+0400

2021-09-03T19:27+0400

2021-09-03T19:27+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на собственных избирательных билбордах нанести надпись с призывом к населению вакцинироваться.Как заявил Гамкрелидзе журналистам, в Тбилиси уже есть билборды с призывами вакцинироваться, но в недостаточном количестве. Поэтому он предлагает политические партии сделать соответствующие надписи и на своих предвыборных билбордах."Сегодня прививка главный приоритет. Если бы это зависело от меня, я бы на всех баннерах приписал: пойдем вместе на вакцинацию. А еще я бы попросил всех политиков на своих билбордах выложить фото своей вакцинации и показать народу, что сегодня главное - это прививка", - заявил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе также коснулся инициативы, согласно которой политики на встречах с избирателями должны брать с собой одного врача и начинать все встречи с призыва вакцинироваться. По его словам, этот вопрос был поставлен и на межведомственном координационном совете.Несмотря на тяжелую эпидситуацию в стране, власти не намерены откладывать выборы. Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, амиран гамкрелидзе, выборы, коронавирус covid-19