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Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на своих предвыборных баннерах разместить призыв к вакцинации 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T19:27+0400
2021-09-03T19:27+0400
2021-09-03T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на собственных избирательных билбордах нанести надпись с призывом к населению вакцинироваться.Как заявил Гамкрелидзе журналистам, в Тбилиси уже есть билборды с призывами вакцинироваться, но в недостаточном количестве. Поэтому он предлагает политические партии сделать соответствующие надписи и на своих предвыборных билбордах."Сегодня прививка главный приоритет. Если бы это зависело от меня, я бы на всех баннерах приписал: пойдем вместе на вакцинацию. А еще я бы попросил всех политиков на своих билбордах выложить фото своей вакцинации и показать народу, что сегодня главное - это прививка", - заявил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе также коснулся инициативы, согласно которой политики на встречах с избирателями должны брать с собой одного врача и начинать все встречи с призыва вакцинироваться. По его словам, этот вопрос был поставлен и на межведомственном координационном совете.Несмотря на тяжелую эпидситуацию в стране, власти не намерены откладывать выборы. Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/minzdrav-gruzii-nazval-uslovie-vozobnovleniya-raboty-obschestvennogo-transporta-259231260.html
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новости, грузия, амиран гамкрелидзе, выборы, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на своих предвыборных баннерах разместить призыв к вакцинации
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал политиков на собственных избирательных билбордах нанести надпись с призывом к населению вакцинироваться.
Как заявил Гамкрелидзе журналистам, в Тбилиси уже есть билборды с призывами вакцинироваться, но в недостаточном количестве. Поэтому он предлагает политические партии сделать соответствующие надписи и на своих предвыборных билбордах.
"Сегодня прививка главный приоритет. Если бы это зависело от меня, я бы на всех баннерах приписал: пойдем вместе на вакцинацию. А еще я бы попросил всех политиков на своих билбордах выложить фото своей вакцинации и показать народу, что сегодня главное - это прививка", - заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе также коснулся инициативы, согласно которой политики на встречах с избирателями должны брать с собой одного врача и начинать все встречи с призыва вакцинироваться. По его словам, этот вопрос был поставлен и на межведомственном координационном совете.
Несмотря на тяжелую эпидситуацию в стране, власти не намерены откладывать выборы. Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября.
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