https://sputnik-georgia.ru/20210903/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-v-regionakh-gruzii-259277348.html

Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии

Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии

Ливневые дожди с градом прошлись практически по всей Грузии, во многих местах повредив дороги, сельскохозяйственные угодья и дома местных жителей 03.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В результате проливных дождей, града и сильного ветра в некоторых регионах Грузии возникли проблемы.В Кварельском районе Кахети (Восточная Грузия) град повредил сельскохозяйственные угодья в селе Шакриани. Град прошелся по селу и 26 августа. Местные жители уже сдали 90% поврежденного урожая винограда. По решению правительства Грузии, населению возместят ущерб. В селе Греми сильный ветер снес крыши с нескольких домов.Из-за града пострадало и село Напареули в Телавском районе, где, по предварительным данным, повреждено 70 гектаров сельскохозяйственных площадей.Ливень обрушился и на село Ацкури Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети). В результате проливных дождей центральную автомобильную дорогу здесь перекрыли селевые потоки. На месте мобилизованы соответствующие службы и спецтехника. Ведется расчистка дороги, но автомобильное движение не ограничено.Непогода бушевала и на западе Грузии. В Цаленджихском районе в регионе Самегрело - Земо Сванети сильный ветер повредил дом одного из местных жителей. Крыша упала на автомобиль, который стояли во дворе дома.Дом перекрыли временными материалами. На месте работают представители пожарно-спасательных бригад. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают оказать помощь пострадавшей семье.Синоптики предупреждают, что 3 сентября в Грузии ожидаются дожди с грозой, сильный ветер и град. На море 4-5-балльный шторм.По словам метеорологов, в Западной Грузии температура воздуха значительно упадет. Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных зонах страны могут активизироваться оползни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nepogoda-sozdala-problemy-zhitelyam-Samtskhe-Dzhavakheti-v-Gruzii-252649099.html

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