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Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии
Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии
Ливневые дожди с градом прошлись практически по всей Грузии, во многих местах повредив дороги, сельскохозяйственные угодья и дома местных жителей 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В результате проливных дождей, града и сильного ветра в некоторых регионах Грузии возникли проблемы.В Кварельском районе Кахети (Восточная Грузия) град повредил сельскохозяйственные угодья в селе Шакриани. Град прошелся по селу и 26 августа. Местные жители уже сдали 90% поврежденного урожая винограда. По решению правительства Грузии, населению возместят ущерб. В селе Греми сильный ветер снес крыши с нескольких домов.Из-за града пострадало и село Напареули в Телавском районе, где, по предварительным данным, повреждено 70 гектаров сельскохозяйственных площадей.Ливень обрушился и на село Ацкури Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети). В результате проливных дождей центральную автомобильную дорогу здесь перекрыли селевые потоки. На месте мобилизованы соответствующие службы и спецтехника. Ведется расчистка дороги, но автомобильное движение не ограничено.Непогода бушевала и на западе Грузии. В Цаленджихском районе в регионе Самегрело - Земо Сванети сильный ветер повредил дом одного из местных жителей. Крыша упала на автомобиль, который стояли во дворе дома.Дом перекрыли временными материалами. На месте работают представители пожарно-спасательных бригад. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают оказать помощь пострадавшей семье.Синоптики предупреждают, что 3 сентября в Грузии ожидаются дожди с грозой, сильный ветер и град. На море 4-5-балльный шторм.По словам метеорологов, в Западной Грузии температура воздуха значительно упадет. Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных зонах страны могут активизироваться оползни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, стихийное бедствие, погода

Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии

10:09 03.09.2021 (обновлено: 12:06 03.09.2021)
513
© Facebook / Mestia MunicipalityНепогода в Местиа
Непогода в Местиа - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Facebook / Mestia Municipality
Ливневые дожди с градом прошлись практически по всей Грузии, во многих местах повредив дороги, сельскохозяйственные угодья и дома местных жителей
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В результате проливных дождей, града и сильного ветра в некоторых регионах Грузии возникли проблемы.
В Кварельском районе Кахети (Восточная Грузия) град повредил сельскохозяйственные угодья в селе Шакриани. Град прошелся по селу и 26 августа. Местные жители уже сдали 90% поврежденного урожая винограда. По решению правительства Грузии, населению возместят ущерб.
Спасатели убирают поваленные ветром деревья - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии
23 августа, 11:32
412
В селе Греми сильный ветер снес крыши с нескольких домов.
Из-за града пострадало и село Напареули в Телавском районе, где, по предварительным данным, повреждено 70 гектаров сельскохозяйственных площадей.
Ливень обрушился и на село Ацкури Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети). В результате проливных дождей центральную автомобильную дорогу здесь перекрыли селевые потоки. На месте мобилизованы соответствующие службы и спецтехника. Ведется расчистка дороги, но автомобильное движение не ограничено.
Непогода бушевала и на западе Грузии. В Цаленджихском районе в регионе Самегрело - Земо Сванети сильный ветер повредил дом одного из местных жителей. Крыша упала на автомобиль, который стояли во дворе дома.
Дом перекрыли временными материалами. На месте работают представители пожарно-спасательных бригад. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают оказать помощь пострадавшей семье.
Синоптики предупреждают, что 3 сентября в Грузии ожидаются дожди с грозой, сильный ветер и град. На море 4-5-балльный шторм.
По словам метеорологов, в Западной Грузии температура воздуха значительно упадет. Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных зонах страны могут активизироваться оползни.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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