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Истекает срок сдачи побитого градом винограда на востоке Грузии
Истекает срок сдачи побитого градом винограда на востоке Грузии
Сильный град и ветер повредили в Кахети 4 600 гектаров виноградников - степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T07:01+0400
2021-09-03T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 12 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина. Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на девяти локациях в Кахети. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают 11 миллионов лари.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября включительно.26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.По решению правительства Грузии закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, кахети, вино и виноделие грузии, ртвели 2021

Истекает срок сдачи побитого градом винограда на востоке Грузии

07:01 03.09.2021
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© Facebook/National Wine Agency of GeorgiaПрием поврежденного градом винограда в регионе Кахети
Прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Facebook/National Wine Agency of Georgia
Сильный град и ветер повредили в Кахети 4 600 гектаров виноградников - степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 12 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на девяти локациях в Кахети. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают 11 миллионов лари.
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Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября включительно.
26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.
По решению правительства Грузии закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.
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Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.
Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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