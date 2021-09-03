https://sputnik-georgia.ru/20210903/istekaet-srok-sdachi-pobitogo-gradom-vinograda-na-vostoke-gruzii-259249092.html

Истекает срок сдачи побитого градом винограда на востоке Грузии

Истекает срок сдачи побитого градом винограда на востоке Грузии

Сильный град и ветер повредили в Кахети 4 600 гектаров виноградников - степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T07:01+0400

2021-09-03T07:01+0400

2021-09-03T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 12 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина. Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда на девяти локациях в Кахети. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают 11 миллионов лари.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября включительно.26 августа сильный град и ветер повредили в регионе 4 600 гектаров виноградников. Особенно пострадали села в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.По решению правительства Грузии закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, кахети, вино и виноделие грузии, ртвели 2021