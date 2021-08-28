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https://sputnik-georgia.ru/20210828/kontrol-za-kachestvom-vinograda-uzhestochen-v-gruzii-258720813.html
Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии
Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии
В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T11:32+0400
2021-08-28T11:32+0400
грузинская экономика
грузия
национальное агентство вина
вино и виноделие грузии
коронавирус covid-19
ртвели 2020
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. В ходе Ртвели-2021 власти Грузии строго проконтролирует лимит урожайности, определенный спецификациями сортов происхождения винограда, а также качество поставляемой на заводы продукции, говорится в сообщении Национального агентства вина.Власти Грузии особенно заботятся о сохранности виноградников. Для этого с 2014 года начал действовать проект по кадастру виноградников. Кроме того, государство следит за сохранением традиционных сортов винограда и регистрирует их уникальное происхождение.Национальный кадастр виноградников создан для содействия повышению качества грузинского вина и его конкурентоспособности на мировом винном рынке. Количество винограда, подлежащего сдаче с микрозоны, не должно превышать десяти тонн с одного гектара земли. Виноград более десяти тонн оценивается как материал сортового вина.В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы.Сертификаты виноградарям выдадут только в случае сдачи урожая сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" в государственные предприятия, который фермер представит вместе с выпиской из кадастра.К этому времени процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках на 33 локациях в пяти муниципалитетах региона Кахети: в Кварели, Гурджаани, Сигнахи, Телави и Ахмета.Обновление информации обязательно в случае изменений, связанных с виноградником, – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Вакцинация и РтвелиСотрудники Национального агентства вина до начала Ртвели проводят активные встречи с фермерами и виноделами, информируя их о новшествах, а также необходимости соблюдения правил, разработанных для предотвращения распространения коронавируса в стране в ходе сбора урожая.Ранее, Агентство призвало руководителей и сотрудников компаний, подключенных к процессу сбора винограда, вовремя вакцинироваться, чтобы при таких масштабах пандемии проявить ответственность в отношении тех людей, с которыми у них будет систематическая коммуникация.При этом агентство отмечает, что все члены Координационного штаба будут дважды в неделю проходить тестирование, несмотря на то, что большинство сотрудников уже привиты.Более того, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе даже призвал подключить к Ртвели только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
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грузинская экономика , грузия, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, коронавирус covid-19, ртвели 2020

Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

11:32 28.08.2021
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© SPUTNIK / DENIS ASLANOVСбор урожая винограда
Сбор урожая винограда - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
Сбор урожая винограда. Архивное фото
© SPUTNIK / DENIS ASLANOV
В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. В ходе Ртвели-2021 власти Грузии строго проконтролирует лимит урожайности, определенный спецификациями сортов происхождения винограда, а также качество поставляемой на заводы продукции, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Власти Грузии особенно заботятся о сохранности виноградников. Для этого с 2014 года начал действовать проект по кадастру виноградников. Кроме того, государство следит за сохранением традиционных сортов винограда и регистрирует их уникальное происхождение.
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Национальный кадастр виноградников создан для содействия повышению качества грузинского вина и его конкурентоспособности на мировом винном рынке. Количество винограда, подлежащего сдаче с микрозоны, не должно превышать десяти тонн с одного гектара земли. Виноград более десяти тонн оценивается как материал сортового вина.
В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы.
Сертификаты виноградарям выдадут только в случае сдачи урожая сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" в государственные предприятия, который фермер представит вместе с выпиской из кадастра.
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К этому времени процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках на 33 локациях в пяти муниципалитетах региона Кахети: в Кварели, Гурджаани, Сигнахи, Телави и Ахмета.
Обновление информации обязательно в случае изменений, связанных с виноградником, – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной.
Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2021
Экспорт грузинского вина увеличился на 12%
6 августа, 13:17
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В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.

Вакцинация и Ртвели

Сотрудники Национального агентства вина до начала Ртвели проводят активные встречи с фермерами и виноделами, информируя их о новшествах, а также необходимости соблюдения правил, разработанных для предотвращения распространения коронавируса в стране в ходе сбора урожая.
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18 августа, 19:15
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Ранее, Агентство призвало руководителей и сотрудников компаний, подключенных к процессу сбора винограда, вовремя вакцинироваться, чтобы при таких масштабах пандемии проявить ответственность в отношении тех людей, с которыми у них будет систематическая коммуникация.
При этом агентство отмечает, что все члены Координационного штаба будут дважды в неделю проходить тестирование, несмотря на то, что большинство сотрудников уже привиты.
Более того, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе даже призвал подключить к Ртвели только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины.
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