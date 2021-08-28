https://sputnik-georgia.ru/20210828/kontrol-za-kachestvom-vinograda-uzhestochen-v-gruzii-258720813.html

Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T11:32+0400

2021-08-28T11:32+0400

2021-08-28T11:32+0400

грузинская экономика

грузия

национальное агентство вина

вино и виноделие грузии

коронавирус covid-19

ртвели 2020

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. В ходе Ртвели-2021 власти Грузии строго проконтролирует лимит урожайности, определенный спецификациями сортов происхождения винограда, а также качество поставляемой на заводы продукции, говорится в сообщении Национального агентства вина.Власти Грузии особенно заботятся о сохранности виноградников. Для этого с 2014 года начал действовать проект по кадастру виноградников. Кроме того, государство следит за сохранением традиционных сортов винограда и регистрирует их уникальное происхождение.Национальный кадастр виноградников создан для содействия повышению качества грузинского вина и его конкурентоспособности на мировом винном рынке. Количество винограда, подлежащего сдаче с микрозоны, не должно превышать десяти тонн с одного гектара земли. Виноград более десяти тонн оценивается как материал сортового вина.В текущем году регистрация виноградников и обновление кадастровой информации – обязательное условие при сдаче фермерами урожая на заводы.Сертификаты виноградарям выдадут только в случае сдачи урожая сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" в государственные предприятия, который фермер представит вместе с выпиской из кадастра.К этому времени процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках на 33 локациях в пяти муниципалитетах региона Кахети: в Кварели, Гурджаани, Сигнахи, Телави и Ахмета.Обновление информации обязательно в случае изменений, связанных с виноградником, – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Вакцинация и РтвелиСотрудники Национального агентства вина до начала Ртвели проводят активные встречи с фермерами и виноделами, информируя их о новшествах, а также необходимости соблюдения правил, разработанных для предотвращения распространения коронавируса в стране в ходе сбора урожая.Ранее, Агентство призвало руководителей и сотрудников компаний, подключенных к процессу сбора винограда, вовремя вакцинироваться, чтобы при таких масштабах пандемии проявить ответственность в отношении тех людей, с которыми у них будет систематическая коммуникация.При этом агентство отмечает, что все члены Координационного штаба будут дважды в неделю проходить тестирование, несмотря на то, что большинство сотрудников уже привиты.Более того, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе даже призвал подключить к Ртвели только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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https://sputnik-georgia.ru/20210412/Glavnoe-kachestvo-a-ne-kolichestvo-Gruziya-gotovitsya-k-rtveli-2021-251444075.html

https://sputnik-georgia.ru/20210806/Eksport-gruzinskogo-vina-uvelichilsya-na-12-252518408.html

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Vaktsina-vs-Rtveli-v-Gruzii-prizyvayut-dopuskat-k-sboru-vinograda-tolko-privitykh-252616293.html

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грузинская экономика , грузия, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, коронавирус covid-19, ртвели 2020