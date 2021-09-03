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Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
Жара, наконец, спадает – в Грузии станет прохладнее 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. После жарких дней в Грузии станет прохладнее – с 3 сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится.В Батуми температура воздуха составит +21 градус. В Поти и Зугдиди ожидается +22 градуса тепла.Прохладно будет в Ахалцихе – здесь синоптики обещают всего 18 градусов тепла.В Кутаиси, где довольно долго держалась жара, ожидается +20 градусов.В Лентехи также ожидается прохладная погода +17 градусов. В Цагери и Амбролаури синоптики прогнозируют +16 градусов.В Гори температура снизится до +20 градусов.В Рустави и Кварели будет теплее – +28. Такая же температура ожидается в Тбилиси. В Телави – +25, а в Сигнахи температура воздуха прогреется до +26 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-v-regionakh-gruzii-259277348.html
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Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября

10:26 03.09.2021 (обновлено: 11:25 03.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси днем в октябре
Вид на город Тбилиси днем в октябре - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Жара, наконец, спадает – в Грузии станет прохладнее
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. После жарких дней в Грузии станет прохладнее – с 3 сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится.
В Батуми температура воздуха составит +21 градус. В Поти и Зугдиди ожидается +22 градуса тепла.
Непогода в Местиа - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии
10:09
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Прохладно будет в Ахалцихе – здесь синоптики обещают всего 18 градусов тепла.
В Кутаиси, где довольно долго держалась жара, ожидается +20 градусов.
В Лентехи также ожидается прохладная погода +17 градусов. В Цагери и Амбролаури синоптики прогнозируют +16 градусов.
В Гори температура снизится до +20 градусов.
В Рустави и Кварели будет теплее – +28. Такая же температура ожидается в Тбилиси. В Телави – +25, а в Сигнахи температура воздуха прогреется до +26 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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