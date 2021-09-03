https://sputnik-georgia.ru/20210903/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-3-sentyabrya-259278781.html
Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
Жара, наконец, спадает – в Грузии станет прохладнее 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T10:26+0400
2021-09-03T10:26+0400
2021-09-03T11:25+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23775/03/237750328_628:456:2000:1228_1920x0_80_0_0_ac953e779f3aba1bb27c41323833bc9f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. После жарких дней в Грузии станет прохладнее – с 3 сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится.В Батуми температура воздуха составит +21 градус. В Поти и Зугдиди ожидается +22 градуса тепла.Прохладно будет в Ахалцихе – здесь синоптики обещают всего 18 градусов тепла.В Кутаиси, где довольно долго держалась жара, ожидается +20 градусов.В Лентехи также ожидается прохладная погода +17 градусов. В Цагери и Амбролаури синоптики прогнозируют +16 градусов.В Гори температура снизится до +20 градусов.В Рустави и Кварели будет теплее – +28. Такая же температура ожидается в Тбилиси. В Телави – +25, а в Сигнахи температура воздуха прогреется до +26 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-v-regionakh-gruzii-259277348.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23775/03/237750328_827:455:2000:1335_1920x0_80_0_0_5989130d06b7ba059b631e90c2725d1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
10:26 03.09.2021 (обновлено: 11:25 03.09.2021)
Жара, наконец, спадает – в Грузии станет прохладнее
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. После жарких дней в Грузии станет прохладнее – с 3 сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится.
В Батуми температура воздуха составит +21 градус. В Поти и Зугдиди ожидается +22 градуса тепла.
Прохладно будет в Ахалцихе – здесь синоптики обещают всего 18 градусов тепла.
В Кутаиси, где довольно долго держалась жара, ожидается +20 градусов.
В Лентехи также ожидается прохладная погода +17 градусов. В Цагери и Амбролаури синоптики прогнозируют +16 градусов.
В Гори температура снизится до +20 градусов.
В Рустави и Кварели будет теплее – +28. Такая же температура ожидается в Тбилиси. В Телави – +25, а в Сигнахи температура воздуха прогреется до +26 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.