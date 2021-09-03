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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/kakov-kriticheskiy-vozrast-kovid-patsientov-v-gruzii-259292705.html
Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии
Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии
Наблюдения показали, что тяжелее всего коронавирус переносят мужчины в возрасте 70-79 лет, а среди женщин критическим возрастом считается 80-90 лет 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:47+0400
2021-09-03T16:47+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе назвала критический возраст ковид-пациентов как среди женщин, так и среди мужчин.По словам Тикарадзе, критическим возрастом среди мужчин считается 70-79 лет, а среди женщин – 80-90 лет."Выяснилось, что среди лиц старше 60 лет летальность особенно высокая. Эти данные вынуждают нас настоятельно призывать к вакцинации наших граждан в возрасте старше 60 лет", - заявила Тикарадзе.Тикарадзе также отметила, что в процессе вакцинации особо активны молодые люди, но сравнительно низкий показатель среди лиц старшей возрастной категории."Если эта пирамида адекватно не изменится и мы не будем следовать календарю, установленному в прошлом году, к сожалению, у нас вновь будут перегруженные клиники и показатель высокой летальности", - заявила Тикарадзе.По последним данным, в Грузии сделана 1 259 391 прививка. Одной дозой вакцинированы 822 297 человек – это 28.8% населения, полностью двумя дозами - 437 094 человека, 15.3% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html
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новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19

Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии

16:47 03.09.2021
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© press-service of George GakhariaЭпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках
Эпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© press-service of George Gakharia
Наблюдения показали, что тяжелее всего коронавирус переносят мужчины в возрасте 70-79 лет, а среди женщин критическим возрастом считается 80-90 лет
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе назвала критический возраст ковид-пациентов как среди женщин, так и среди мужчин.
По словам Тикарадзе, критическим возрастом среди мужчин считается 70-79 лет, а среди женщин – 80-90 лет.
"Выяснилось, что среди лиц старше 60 лет летальность особенно высокая. Эти данные вынуждают нас настоятельно призывать к вакцинации наших граждан в возрасте старше 60 лет", - заявила Тикарадзе.
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Тикарадзе также отметила, что в процессе вакцинации особо активны молодые люди, но сравнительно низкий показатель среди лиц старшей возрастной категории.
"Если эта пирамида адекватно не изменится и мы не будем следовать календарю, установленному в прошлом году, к сожалению, у нас вновь будут перегруженные клиники и показатель высокой летальности", - заявила Тикарадзе.
По последним данным, в Грузии сделана 1 259 391 прививка. Одной дозой вакцинированы 822 297 человек – это 28.8% населения, полностью двумя дозами - 437 094 человека, 15.3% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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