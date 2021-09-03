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Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"

Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"

Валерий Гелашвили считает, что только "Грузинская мечта" может обеспечить мирное и стабильное развитие страны 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T15:46+0400

2021-09-03T15:46+0400

2021-09-03T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Независимый кандидат в мэры Хашури Валерий Гелашвили снял свою кандидатуру с выборов в пользу кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.Бывший кандидат в мэры Хашури подчеркнул, что никогда не имел разногласий с правящей партией и надеется, что общими усилиями они смогут позаботиться о развитии страны."Развитию нашей страны мешают деструктивные политические силы, насильники, лгуны и предатели. Они постоянно пытаются навредить государственным интересам и создать очаги дестабилизации, однако грузинский народ всегда делает правильный выбор", – пишет Гелашвили.Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов в местные представительные органы – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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