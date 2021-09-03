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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/kandidat-v-mery-khashuri-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-v-polzu-gruzinskoy-mechty-259290001.html
Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"
Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"
Валерий Гелашвили считает, что только "Грузинская мечта" может обеспечить мирное и стабильное развитие страны 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T15:46+0400
2021-09-03T15:46+0400
четвертая волна
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новости
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Независимый кандидат в мэры Хашури Валерий Гелашвили снял свою кандидатуру с выборов в пользу кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.Бывший кандидат в мэры Хашури подчеркнул, что никогда не имел разногласий с правящей партией и надеется, что общими усилиями они смогут позаботиться о развитии страны."Развитию нашей страны мешают деструктивные политические силы, насильники, лгуны и предатели. Они постоянно пытаются навредить государственным интересам и создать очаги дестабилизации, однако грузинский народ всегда делает правильный выбор", – пишет Гелашвили.Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов в местные представительные органы – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html
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политика, новости, грузия, выборы

Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"

15:46 03.09.2021
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© Facebook / Valeri GelashviliВалерий Гелашвили
Валерий Гелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Facebook / Valeri Gelashvili
Валерий Гелашвили считает, что только "Грузинская мечта" может обеспечить мирное и стабильное развитие страны
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Независимый кандидат в мэры Хашури Валерий Гелашвили снял свою кандидатуру с выборов в пользу кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Это решение я принял исходя из того, что, как мне кажется, на сегодняшний день на грузинской политической арене кроме "Грузинской мечты" не существует такой политической силы, которая обеспечит мирное и стабильное развитие страны", – написал Гелашвили в Facebook.

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Бывший кандидат в мэры Хашури подчеркнул, что никогда не имел разногласий с правящей партией и надеется, что общими усилиями они смогут позаботиться о развитии страны.
"Развитию нашей страны мешают деструктивные политические силы, насильники, лгуны и предатели. Они постоянно пытаются навредить государственным интересам и создать очаги дестабилизации, однако грузинский народ всегда делает правильный выбор", – пишет Гелашвили.
Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов в местные представительные органы – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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