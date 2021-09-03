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https://sputnik-georgia.ru/20210903/kurs-lari-dollar-259272491.html
Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T09:20+0400
2021-09-03T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 сентября в размере 3,1183 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-strany-259146507.html
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1

09:20 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 сентября в размере 3,1183 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару.
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