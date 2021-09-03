https://sputnik-georgia.ru/20210903/kurs-lari-dollar-259272491.html

Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1

Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T09:20+0400

2021-09-03T09:20+0400

2021-09-03T09:20+0400

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национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 сентября в размере 3,1183 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0035 лари по отношению к доллару.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-strany-259146507.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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