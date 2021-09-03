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https://sputnik-georgia.ru/20210903/mer-tbilisi-kakha-kaladze-soglasen-na-debaty-so-svoimi-opponentami-na-vyborakh-259306961.html
Мэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
Мэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
Каладзе и Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер страны Георгий Гахария 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил о готовности участвовать в политических дебатах со всеми своими конкурентами.Каладзе на дебаты вместе с лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидатом части оппозиции Никой Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер Грузии Георгий Гахария."Я собираюсь вести дебаты со всеми. У меня нет никаких различий между Гахария и Мелия. У меня будут дебаты со всеми, я готов к этому", - сказал Каладзе.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего на пост мэра Тбилиси уже зарегистрировалиcь 16 кандидатов.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах

22:51 03.09.2021 (обновлено: 23:23 03.09.2021)
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© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Каладзе и Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер страны Георгий Гахария
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил о готовности участвовать в политических дебатах со всеми своими конкурентами.
Каладзе на дебаты вместе с лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидатом части оппозиции Никой Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
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Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия
2 сентября, 18:08
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"Я собираюсь вести дебаты со всеми. У меня нет никаких различий между Гахария и Мелия. У меня будут дебаты со всеми, я готов к этому", - сказал Каладзе.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего на пост мэра Тбилиси уже зарегистрировалиcь 16 кандидатов.
№1 Тамар Кекенадзе – "Третья сила"
№5 Ника Мелия – "Единое национальное движение"
№8 Георгий Ломия – "Альянс патриотов Грузии"
№9 Ана Бибилашвили - "Лело для Грузии"
№10 Михеил Кумсишвили – "Лейбористская партия Грузии"
№13 Георгий Кутателадзе – "Грузия"
№15 Теймураз Бобохидзе – "Мамули"
№20 Георгий Лагидзе – "Будущая Грузия"
№23 Аринзе Ричард Огбунуджу – "Наша единая Грузия"
№25 Георгий Гахария – "Для Грузии"
№29 Кетеван Накашидзе – "За социальную справедливость"
№30 Евгени Гвиниашвили – "Социалистическая партия трудящихся"
№37 Заза Хатиашвили – "Свободная Грузия"
№41 Каха Каладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
№48 Ана Долидзе – "Для народа"
№50 Георгий Гачечиладзе – "Партий зеленых".
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