https://sputnik-georgia.ru/20210903/mer-tbilisi-kakha-kaladze-soglasen-na-debaty-so-svoimi-opponentami-na-vyborakh-259306961.html

Мэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах

Мэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах

Каладзе и Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер страны Георгий Гахария 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T22:51+0400

2021-09-03T22:51+0400

2021-09-03T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил о готовности участвовать в политических дебатах со всеми своими конкурентами.Каладзе на дебаты вместе с лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидатом части оппозиции Никой Мелия вызвал кандидат от своей партии "Для Грузии" экс-премьер Грузии Георгий Гахария."Я собираюсь вести дебаты со всеми. У меня нет никаких различий между Гахария и Мелия. У меня будут дебаты со всеми, я готов к этому", - сказал Каладзе.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего на пост мэра Тбилиси уже зарегистрировалиcь 16 кандидатов.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html

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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы