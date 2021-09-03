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Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
У семейных врачей, работающих с ковид-пациентами на дому, будет меньше нагрузки 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T18:03+0400
2021-09-03T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над новой моделью, согласно которой каждый семейный врач будет управлять на дому ковид-пациентами, зарегистрированными у него, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.По словам Габуния, каждому семейному врачу приходилось на дому управлять до 50 пациентов. Это было большой нагрузкой для них. Из-за сильной загруженности врачи опаздывали с ответами или связывались с пациентами поздно."Сейчас сравнительно смягчилась нагрузка, и таких звонков уже меньше. Мы работаем над еще большим расширением децентрализации. На будущее разрабатывается модель, согласно которой каждый семейный врач обеспечит управление зарегистрированными у них гражданами. Ковид-пациент получит сервис от своего же семейного врача", - заявила Габуния.В том случае, если граждане не зарегистрированы у семейного врача, они получат соответствующий сервис онлайн-клиники или же у них будет возможность зарегистрироваться. В Минздраве Грузии уверены, что это еще больше расширит систему и семейным врачам будет легче управлять случаями.Габуния также сообщила, что в Грузии наблюдается определенная стабилизация в госпитальном секторе. По ее словам, на данный момент нет больше необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку ресурс клиник достаточен. А полевые госпитали будут использоваться в случае необходимости.Габуния отметила, что возможно в протокол лечения ковид-пациентов добавят несколько медикаментов для лечения коронавируса."Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это отразится в наших протоколах. Клиники мобилизованы в этом направлении - как только где-нибудь появится обнадеживающее лечение, признанное ВОЗ, регулирующим органом Америки и Европы или регулирующим органом других стран, оно появится и у нас", - подчеркнула Габуния.В Грузии за последние сутки выявили 3 034 новых случая инфекции.На данный момент в стране 45 782 активных случая, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, из них 385 подключены к аппарату искусственного дыхания.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 559 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 506 тысяч, скончались 7 649.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
18:03 03.09.2021 (обновлено: 18:34 03.09.2021)
У семейных врачей, работающих с ковид-пациентами на дому, будет меньше нагрузки
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над новой моделью, согласно которой каждый семейный врач будет управлять на дому ковид-пациентами, зарегистрированными у него, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, каждому семейному врачу приходилось на дому управлять до 50 пациентов. Это было большой нагрузкой для них. Из-за сильной загруженности врачи опаздывали с ответами или связывались с пациентами поздно.
"Сейчас сравнительно смягчилась нагрузка, и таких звонков уже меньше. Мы работаем над еще большим расширением децентрализации. На будущее разрабатывается модель, согласно которой каждый семейный врач обеспечит управление зарегистрированными у них гражданами. Ковид-пациент получит сервис от своего же семейного врача", - заявила Габуния.
В том случае, если граждане не зарегистрированы у семейного врача, они получат соответствующий сервис онлайн-клиники или же у них будет возможность зарегистрироваться. В Минздраве Грузии уверены, что это еще больше расширит систему и семейным врачам будет легче управлять случаями.
"Сеть практически готова к тому, чтобы каждый семейный врач включился в управление пациентом, зарегистрированным у него", - отметила Габуния.
Габуния также сообщила, что в Грузии наблюдается определенная стабилизация в госпитальном секторе. По ее словам, на данный момент нет больше необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку ресурс клиник достаточен. А полевые госпитали будут использоваться в случае необходимости.
Габуния отметила, что возможно в протокол лечения ковид-пациентов добавят несколько медикаментов для лечения коронавируса.
"Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это отразится в наших протоколах. Клиники мобилизованы в этом направлении - как только где-нибудь появится обнадеживающее лечение, признанное ВОЗ, регулирующим органом Америки и Европы или регулирующим органом других стран, оно появится и у нас", - подчеркнула Габуния.
В Грузии за последние сутки выявили 3 034 новых случая инфекции.
На данный момент в стране 45 782 активных случая, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, из них 385 подключены к аппарату искусственного дыхания.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 559 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 506 тысяч, скончались 7 649.
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