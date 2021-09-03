Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/minzdrav-gruzii-rabotaet-nad-novoy-modelyu-upravleniya-kovid-patsientami-259291698.html
Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
У семейных врачей, работающих с ковид-пациентами на дому, будет меньше нагрузки 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T18:03+0400
2021-09-03T18:34+0400
четвертая волна
новости
грузия
минздрав грузии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249357583_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_596eda48a7f3c3eb42e1eb6cb311fe7d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над новой моделью, согласно которой каждый семейный врач будет управлять на дому ковид-пациентами, зарегистрированными у него, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.По словам Габуния, каждому семейному врачу приходилось на дому управлять до 50 пациентов. Это было большой нагрузкой для них. Из-за сильной загруженности врачи опаздывали с ответами или связывались с пациентами поздно."Сейчас сравнительно смягчилась нагрузка, и таких звонков уже меньше. Мы работаем над еще большим расширением децентрализации. На будущее разрабатывается модель, согласно которой каждый семейный врач обеспечит управление зарегистрированными у них гражданами. Ковид-пациент получит сервис от своего же семейного врача", - заявила Габуния.В том случае, если граждане не зарегистрированы у семейного врача, они получат соответствующий сервис онлайн-клиники или же у них будет возможность зарегистрироваться. В Минздраве Грузии уверены, что это еще больше расширит систему и семейным врачам будет легче управлять случаями.Габуния также сообщила, что в Грузии наблюдается определенная стабилизация в госпитальном секторе. По ее словам, на данный момент нет больше необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку ресурс клиник достаточен. А полевые госпитали будут использоваться в случае необходимости.Габуния отметила, что возможно в протокол лечения ковид-пациентов добавят несколько медикаментов для лечения коронавируса."Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это отразится в наших протоколах. Клиники мобилизованы в этом направлении - как только где-нибудь появится обнадеживающее лечение, признанное ВОЗ, регулирующим органом Америки и Европы или регулирующим органом других стран, оно появится и у нас", - подчеркнула Габуния.В Грузии за последние сутки выявили 3 034 новых случая инфекции.На данный момент в стране 45 782 активных случая, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, из них 385 подключены к аппарату искусственного дыхания.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 559 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 506 тысяч, скончались 7 649.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html
https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249357583_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_857d3b6f6b94b2609210d808167921f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами

18:03 03.09.2021 (обновлено: 18:34 03.09.2021)
199
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
У семейных врачей, работающих с ковид-пациентами на дому, будет меньше нагрузки
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над новой моделью, согласно которой каждый семейный врач будет управлять на дому ковид-пациентами, зарегистрированными у него, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, каждому семейному врачу приходилось на дому управлять до 50 пациентов. Это было большой нагрузкой для них. Из-за сильной загруженности врачи опаздывали с ответами или связывались с пациентами поздно.
Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Коронавирус начал эволюционировать быстрее, заявили ученые
Вчера, 16:36
357
"Сейчас сравнительно смягчилась нагрузка, и таких звонков уже меньше. Мы работаем над еще большим расширением децентрализации. На будущее разрабатывается модель, согласно которой каждый семейный врач обеспечит управление зарегистрированными у них гражданами. Ковид-пациент получит сервис от своего же семейного врача", - заявила Габуния.
В том случае, если граждане не зарегистрированы у семейного врача, они получат соответствующий сервис онлайн-клиники или же у них будет возможность зарегистрироваться. В Минздраве Грузии уверены, что это еще больше расширит систему и семейным врачам будет легче управлять случаями.

"Сеть практически готова к тому, чтобы каждый семейный врач включился в управление пациентом, зарегистрированным у него", - отметила Габуния.

Габуния также сообщила, что в Грузии наблюдается определенная стабилизация в госпитальном секторе. По ее словам, на данный момент нет больше необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку ресурс клиник достаточен. А полевые госпитали будут использоваться в случае необходимости.
Габуния отметила, что возможно в протокол лечения ковид-пациентов добавят несколько медикаментов для лечения коронавируса.
Пандемия коронавируса - дети в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Четвертая волна
Насколько часто дети в Грузии болеют коронавирусом – статистика
31 августа, 17:22
1079
"Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это отразится в наших протоколах. Клиники мобилизованы в этом направлении - как только где-нибудь появится обнадеживающее лечение, признанное ВОЗ, регулирующим органом Америки и Европы или регулирующим органом других стран, оно появится и у нас", - подчеркнула Габуния.
В Грузии за последние сутки выявили 3 034 новых случая инфекции.
На данный момент в стране 45 782 активных случая, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, из них 385 подключены к аппарату искусственного дыхания.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 559 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 506 тысяч, скончались 7 649.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:35Ртвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда
18:24Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
18:18Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
18:03Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
17:54Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
17:48Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
17:33"Нужно объединяться" – Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
17:18Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
17:13Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото
17:03"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
16:47Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии
16:41В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
16:32Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября
16:21Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
16:00Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."
15:46Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"
15:13Левану Васадзе диагностировали рак крови
14:59Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в Тбилиси
14:29Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции
14:08Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео