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Наводнения в США: число жертв стихии выросло до 45 человек - видео
Наводнения в США: число жертв стихии выросло до 45 человек - видео
Президент страны Джо Байден уже пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T07:48+0400
2021-09-03T08:58+0400
происшествия
в мире
сша
наводнение
стихийное бедствие
ураган
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, достигло 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 29 погибших.Больше всего от разгула стихии пострадал штат Нью-Джерси, в котором погибли 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.Накануне на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.Как заявил губернатор штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, в мире, сша, наводнение, стихийное бедствие, ураган

Наводнения в США: число жертв стихии выросло до 45 человек - видео

07:48 03.09.2021 (обновлено: 08:58 03.09.2021)
238
© AP Photo / David J. PhillipУраган "Ида"
Ураган Ида - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / David J. Phillip
Президент страны Джо Байден уже пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, достигло 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 29 погибших.
Больше всего от разгула стихии пострадал штат Нью-Джерси, в котором погибли 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.
Кадры последствий урагана Ида в США - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США
31 августа, 10:21
494
Накануне на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.
Как заявил губернатор штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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