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Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока подписано на ВЭФ - Минвостокразвития 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T07:29+0400

2021-09-03T07:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек должен появиться в 30 километрах от Владивостока, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, пишет РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвитие.Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.Соглашение о создании города подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".В рамках разработки мастер-плана Спутника ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке схем организации финансирования проекта.Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.Как отметил замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. "Десять минут до аэропорта, 40 - до центра столицы Приморья, 15 - до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе", - сказал он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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