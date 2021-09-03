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Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком
Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком
Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока подписано на ВЭФ - Минвостокразвития 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T07:29+0400
2021-09-03T07:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек должен появиться в 30 километрах от Владивостока, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, пишет РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвитие.Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.Соглашение о создании города подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".В рамках разработки мастер-плана Спутника ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке схем организации финансирования проекта.Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.Как отметил замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. "Десять минут до аэропорта, 40 - до центра столицы Приморья, 15 - до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе", - сказал он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/mne-udalos-dobitsya-togo-o-chem-mechtal-putin-rasskazal-kem-khotel-stat-v-detstve-259236504.html
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россия, новости, новости из россии, общество, владивосток, недвижимость

Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

07:29 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
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Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока подписано на ВЭФ - Минвостокразвития
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек должен появиться в 30 километрах от Владивостока, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, пишет РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвитие.

"Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" <...> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратным метров жилья", - говорится в сообщении Минвостокразвития, распространенном в рамках ВЭФ.

Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.
Соглашение о создании города подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".
В рамках разработки мастер-плана Спутника ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке схем организации финансирования проекта.

Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.
Как отметил замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. "Десять минут до аэропорта, 40 - до центра столицы Приморья, 15 - до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе", - сказал он.
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Вчера, 10:11
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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