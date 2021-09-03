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Премьер Грузии получил ковид-паспорт
Премьер Грузии получил ковид-паспорт
Ковид-паспорта выдаются в Грузии гражданам бесплатно в Домах юстиции и общественных центрах 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T13:43+0400
2021-09-03T13:43+0400
2021-09-03T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.В пятницу документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, взяли премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр юстиции Рати Брегадзе в Доме юстиции в городе Кутаиси.Выдача ковид-паспортов началась 17 августа. Граждане получают их бесплатно.Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса к этому времени сделал 1 259 381 человек, из них полную дозу – 437 094.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-zarabotali-v-trekh-gorodakh-gruzii-259261134.html
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Премьер Грузии получил ковид-паспорт
Ковид-паспорта выдаются в Грузии гражданам бесплатно в Домах юстиции и общественных центрах
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.
В пятницу документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, взяли премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр юстиции Рати Брегадзе в Доме юстиции в городе Кутаиси.
Выдача ковид-паспортов началась 17 августа. Граждане получают их бесплатно.
Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.
По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса к этому времени сделал 1 259 381 человек, из них полную дозу – 437 094.
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