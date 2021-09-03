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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-ministr-gruzii-lokdaun--eto-ne-vykhod-iz-polozheniya-259300244.html
Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
Правительство Грузии не собирается закрывать страну, но не исключает введения локальных ограничений в случае необходимости 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T19:44+0400
2021-09-03T19:44+0400
четвертая волна
политика
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Локдаун - не выход из сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, наша экономика его не выдержит, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Слухи о локдауне муссируются в Грузии с начала августа, после того как число инфицированных стало расти с каждым днем. С начала августа по сегодняшний день в Грузии зафиксировано 137 755 случаев заражения, что примерно составляет четверть от всех случаев заражения с начала пандемии. При этом за тот же период времени скончалось 1 796 человек – 23% от всех умерших от коронавируса в Грузии.По его словам, главная причина, почему правительство отказывается вводить локдаун, - экономика."У открытия экономики нет альтернативы, тем более для такой маленькой страны, как наша", - сказал Гарибашвили.Он отметил, что на сегодняшний день экономика Грузии развивается стабильно, благодаря тому что правительство не стало закрывать страну.При этом премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и отметил, что локальные ограничения продолжатся в случае необходимости.На сегодняшний день в крупных городах Грузии остановлен общественный транспорт, школы и университеты начнут работу в режиме онлайн-обучения, детские сады будут закрыты до 4 октября, запрещено проведение массовых мероприятий. В стране действует обязательный масочный режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Imnadze-Lokdauna-ne-budet-a-ogranicheniya--da-252654165.html
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политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19

Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения

19:44 03.09.2021
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© Government of Georgia photo : press-service of the Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Government of Georgia photo : press-service of the Government of Georgia
Правительство Грузии не собирается закрывать страну, но не исключает введения локальных ограничений в случае необходимости
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Локдаун - не выход из сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, наша экономика его не выдержит, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Слухи о локдауне муссируются в Грузии с начала августа, после того как число инфицированных стало расти с каждым днем. С начала августа по сегодняшний день в Грузии зафиксировано 137 755 случаев заражения, что примерно составляет четверть от всех случаев заражения с начала пандемии. При этом за тот же период времени скончалось 1 796 человек – 23% от всех умерших от коронавируса в Грузии.
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"Нет ничего проще, чем закрыть страну, я могу закрыть всю страну через час, но это не выход", - сказал Гарибашвили, отвечая на вопрос о возможном локдауне.

По его словам, главная причина, почему правительство отказывается вводить локдаун, - экономика.
"У открытия экономики нет альтернативы, тем более для такой маленькой страны, как наша", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что на сегодняшний день экономика Грузии развивается стабильно, благодаря тому что правительство не стало закрывать страну.
"Нам необходимо сохранить экономический рост и управлять пандемией, чтобы никто не остался без заботы и лечения. На сегодняшний день системе здравоохранения это удается", - сказал Гарибашвили.
При этом премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и отметил, что локальные ограничения продолжатся в случае необходимости.
На сегодняшний день в крупных городах Грузии остановлен общественный транспорт, школы и университеты начнут работу в режиме онлайн-обучения, детские сады будут закрыты до 4 октября, запрещено проведение массовых мероприятий. В стране действует обязательный масочный режим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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