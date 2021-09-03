https://sputnik-georgia.ru/20210903/rtveli-2021-v-kakheti-pererabotano-bolee-30-tysyach-tonn-vinograda-259297139.html

Ртвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда

Ртвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда

Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно началось в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги региона Кахети 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T18:35+0400

2021-09-03T18:35+0400

2021-09-03T18:35+0400

экономика

новости

грузия

кахети

виноград

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 31 тысячи тонн винограда, до 10 тысяч из которых виноград, поврежденный в результате града, говорится в сообщении Национального агентства вина.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно началось в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги. К этому времени переработано 8,3 тысячи тонн винограда сорта "саперави", 20 тысяч тонн "ркацители", 1,7 тысячи тонн "кахури мцване". До одной тысячи тонн переработан винограда других сортов.Из общего объема переработанного винограда, более 10 тысяч тонн – поврежденный во время града.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% урожая в зависимости от локации.Государственное предприятие "Компания управления урожаем" принимает поврежденный виноград на девяти локациях в Кахети до 3 сентября включительно.Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают 11 миллионов лари.2 сентября град в Кварели и Телави повторился, в результате чего было повреждено 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, кахети, виноград, ртвели 2021